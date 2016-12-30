Клоппа не удивляют успехи Милнера в обороне

Успехи Джеймса Милнера на левом фланге обороны не стали неожиданности для главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа.

Невыразительная форма Альберто Морено и отсутствие альтернативы испанцу вынудили Клоппа уже на старте сезона обратиться к эксперименту и перевести на левый фланг обороны универсала Милнера.



Джеймс великолепно справился с новой ролью, застолбив за собой место в стартовом составе "красных". По словам Клоппа, он знал, что из Милнера получится отличный защитник.



"Футбол претерпел большие изменения за последние несколько лет; теперь тренерам нужны игроки с разным подбором качеств, которые идеально соответствуют определенным позициям".



"Мы знали, что если Милли будет открыт к этой идее, у него все получится. Нас совсем не удивляют его успехи - не потому, что мы какие-то гении и все предсказываем наперед, а потому что мы понимали, что из себя представляет Джеймс и чего мы хотим от игрока этой позиции".



"В футболе все постоянно меняется, поэтому игроки должны адаптироваться и принимать сложившиеся реалии. Никогда не поздно учиться и совершенствоваться", - цитирует Клоппа официальный сайт красных.