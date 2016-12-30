Клоппа не удивляют успехи Милнера в обороне
Успехи Джеймса Милнера на левом фланге обороны не стали неожиданности для главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа.
Невыразительная форма Альберто Морено и отсутствие альтернативы испанцу вынудили Клоппа уже на старте сезона обратиться к эксперименту и перевести на левый фланг обороны универсала Милнера.
Джеймс великолепно справился с новой ролью, застолбив за собой место в стартовом составе "красных". По словам Клоппа, он знал, что из Милнера получится отличный защитник.
"Футбол претерпел большие изменения за последние несколько лет; теперь тренерам нужны игроки с разным подбором качеств, которые идеально соответствуют определенным позициям".
"Мы знали, что если Милли будет открыт к этой идее, у него все получится. Нас совсем не удивляют его успехи - не потому, что мы какие-то гении и все предсказываем наперед, а потому что мы понимали, что из себя представляет Джеймс и чего мы хотим от игрока этой позиции".
"В футболе все постоянно меняется, поэтому игроки должны адаптироваться и принимать сложившиеся реалии. Никогда не поздно учиться и совершенствоваться", - цитирует Клоппа официальный сайт красных.
30.12.2016 16:00
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Последние комментарии:
настоящий боец и трудяга
эталон бровочника который закрывает все
еще и умудрился играя на позиции защитника нассать всем в рот и отдать больше голевых чем всяке хуесосы из щелсей или других гавно клубов
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Лучший защитник красных на данный момент
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Родная позиция- центр поля. В МС наигрывался на ПП. Теперь держит за собой левый фланг защиты. Дать бы немного роста, так он б сполна заменил условного Стурге
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Да какие там успехи? Провел первые игры хорошо, успевал возвращаться в оборону сразу же, благодаря физической форме, сейчас же сплошные провалы. Все подачи и атаки с его фланга, просто засыпают навесами штрафную, это чмо даже без помощи не может отобрать мяч у бровки, только клюшку подставит и выбьет в аут или на угол.
Бла, Клопп, бери ЛЗ и не епи мозг.
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Хотел что-то написать, но знаю что
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Милнер самый разносторонний футболист из ныне действующих. Ну может еще Алаба и Киммих обладают подобными качествами
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