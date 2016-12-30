Клоппа не удивляют успехи Милнера в обороне

Юрген Клопп и Джеймс Милнер Успехи Джеймса Милнера на левом фланге обороны не стали неожиданности для главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа.

Невыразительная форма Альберто Морено и отсутствие альтернативы испанцу вынудили Клоппа уже на старте сезона обратиться к эксперименту и перевести на левый фланг обороны универсала Милнера.

Джеймс великолепно справился с новой ролью, застолбив за собой место в стартовом составе "красных". По словам Клоппа, он знал, что из Милнера получится отличный защитник.

"Футбол претерпел большие изменения за последние несколько лет; теперь тренерам нужны игроки с разным подбором качеств, которые идеально соответствуют определенным позициям".

"Мы знали, что если Милли будет открыт к этой идее, у него все получится. Нас совсем не удивляют его успехи - не потому, что мы какие-то гении и все предсказываем наперед, а потому что мы понимали, что из себя представляет Джеймс и чего мы хотим от игрока этой позиции".

"В футболе все постоянно меняется, поэтому игроки должны адаптироваться и принимать сложившиеся реалии. Никогда не поздно учиться и совершенствоваться", - цитирует Клоппа официальный сайт красных.



Метки Клопп, Ливерпуль, Милнер

Автор foxmcfc   

Дата 30.12.2016 16:00

Количество просмотров Просмотров: 842

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. blackdreamer 30.12.2016 16:47 # blackdreamer
    настоящий боец и трудяга
    эталон бровочника который закрывает все
    еще и умудрился играя на позиции защитника нассать всем в рот и отдать больше голевых чем всяке хуесосы из щелсей или других гавно клубов

    (ответить)

  2. halamadrid94 30.12.2016 16:17 # halamadrid94
    Лучший защитник красных на данный момент

    (ответить)

  3. milkochivo 30.12.2016 16:15 # milkochivo
    Родная позиция- центр поля. В МС наигрывался на ПП. Теперь держит за собой левый фланг защиты. Дать бы немного роста, так он б сполна заменил условного Стурге

    (ответить)

  4. footbal228 30.12.2016 16:14 # footbal228
    Да какие там успехи? Провел первые игры хорошо, успевал возвращаться в оборону сразу же, благодаря физической форме, сейчас же сплошные провалы. Все подачи и атаки с его фланга, просто засыпают навесами штрафную, это чмо даже без помощи не может отобрать мяч у бровки, только клюшку подставит и выбьет в аут или на угол.
    Бла, Клопп, бери ЛЗ и не епи мозг.

    (ответить)

  5. jani-radari 30.12.2016 16:02 # jani-radari
    Хотел что-то написать, но знаю что

    (ответить)

  6. felixok 30.12.2016 16:02 # felixok
    Милнер самый разносторонний футболист из ныне действующих. Ну может еще Алаба и Киммих обладают подобными качествами

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: