Эмерик Лапорт открыт к предложениям

Защитник "Атлетика" Эмерик Лапорт, за которым минувшим летом охотился "Манчестер Сити", заявил, что открыт к смене клуба в будущем.

Достоверно известно, что Лапорт был целью номер один Хосепа Гвардиолы для укрепления линии обороны "горожан" минувшим летом. Эмерик лично признавался, что "долго разговаривал" с испанским тренером "Сити".



Отказав Гвардиоле, 22-летний француз заключил с "Атлетиком" новый контракт с отступными в размере 56 миллионов фунтов (на сезоны 2016/17 и 2017/18, 60 млн. фунтов — после), однако это совсем не значит, что Эмерик исключает свой отъезд из Бильбао в обозримом будущем.



"Любые предложение требуют осмысления. Если появятся какие-то новые варианты, я рассмотрю их".



"Сити"? Это был бы хороший переход — не только для меня, но и для любого игрока. Однако у "Атлетико" очень особенная философия", — сообщил Лапорт El Correo.