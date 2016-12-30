Ибрагимович: "Я бы мог быть счастливее"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович признался, что не полностью доволен тем, как складывается его дебютный английский сезон.

Перебравшись на "Олд Траффорд" свободным агентом из ПСЖ минувшим летом, Златан немедленно стал ключевой фигурой для команды Жозе Моуриньо. 12 голов 35-летнего шведа помогают "красным дьяволам" держаться на шестой позиции в Премьер-Лиге и сохранять хорошие шансы на попадание в топ-4, однако Ибрагимович доволен не всем.



"Думаю, мы все еще можем финишировать на вершине. У нас были свои взлеты и падения, мы проигрывали, побеждали, проигрывали, побеждали. У нас были моменты, когда мы не добивались нужного результата при хорошей игре, но мы все равно среди претендентов, и мы сокращаем дистанцию".



"Поэтому надеюсь другие команды допустят ряд ошибок, и наше отставание от них продолжит сокращаться. Мы упорно трудимся ради этого, мы верим в это, и мы здесь для того, чтобы побеждать. Для нас не может быть отговорок, мы способны достичь желаемого, а это — выиграть титул".



"Лично я чувствую себя хорошо. Много всего происходит, и я наслаждаюсь этим, я адаптируюсь и чувствую себя комфортно. В плане коллективных результатов у нас происходят взлеты и падения".



"Последний период складывается хорошо, и я надеюсь, мы сможем продолжить победную серию. Мы упорно трудимся, все мы движемся в одном направлении, но для достижения желаемой цели необходимо побеждать и упорно работать, как мы это и делаем. Поэтому, да, я счастлив, но мог бы быть счастливее".



"Я вступаю в сезон, чтобы провести его лучше, чем предыдущий, потому что знаю, что мой прошлый сезон был превосходным. Так что я стараюсь выступать лучше, чем превосходно, и я делаю это последние 15 лет. В том, что я делаю сейчас, нет ничего нового для меня, это просто очередной сезон в моей истории. Ничего нового".



"Конечно, это в новинку для многих, но люди, которые знают меня, и игроки, с которыми я играл, понимают, что это очередной рабочий день для меня", — сообщил Ибрагимович ESPN.