Светская хроника за пятницу

Виктор Линделеф все еще может перейти в "Манчестер Юнайтед". "Челси" и "Манчестер Сити" сделают предложения по Виргилу Ван Дейку в январе. "Тоттенхэм" готов приютить Иско. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

В январе "Челси" и "Манчестер Сити" сойдутся в битве за защитника Виргила Ван Дейка, который может принести "Саутгемптону" 55 миллионов фунтов. (Daily Mail)



"Реал" поманит голкипера "Челси" Тибо Куртуа роскошным контрактом по окончании сезона. (The Sun)



После завершения процесса смены владельцев клуба "Милан" сделает предложение о покупке полузащитника "Челси" Цеска Фабрегаса. (Corriere dello Sport)



Трансфер Виктора Линделефа в "Манчестер Юнайтед" все еще может состояться. Шведский защитник не попал в заявку "Бенфики" на последний матч. (The Sun)



"Тоттенхэм" интересуется плеймейкером "Реала" Иско. (Daily Mirror)



"Вест Хэм" не спешит завершать интерес к нападающему "Сандерленда" Джермейну Дефо, несмотря на слова тренера "котов" Дэвида Мойеса, что ветеран не продается. (Daily Mirror)



"Рома" и "Милан" заинтересованы в нападающем "Сандерленда" Фабио Борини. (Sky Sports)



Борини не собирается уходить из "Сандерленда" в январе. (Goal)



"Халл" заинтересован в защитнике "Арсенала" Карле Дженкинсоне. (Sky Sports)



У "Эвертона" нет предложений по вингеру Жерару Деулофеу. (Liverpool Echo)



"Эвертон" раздумывает над новым предложением по нападающему "Наполи" Маноло Габбиадини. (Liverpool Echo)



"Стоук" проявляет интерес к Габбиадини, а также к нападающему Дэви Зельке из "РБ Лейпциг". (Sky Sports)



"Лестер" предложил 8.5 млн. фунтов за центрального защитника "Сассуоло" и сборной Италии Франческо Ачерби. (La Gazzetta dello Sport)



"Астон Вилла" хочет приобрести нападающего "Мидлсбро" Джордана Роудса — но не за требуемые 11 млн. фунтов. (The Telegraph)



"Сандерленд" не получал предложений относительно голкипера Джордана Пикфорда или защитника Ламина Коне. (Sunderland Echo)



Другое



"Юнайтед" произвел четыре новых назначения в структуре клубной академии. (Daily Mirror)



"Саутгемптон" решил не подавать апелляцию на решение рефери Майка Дина удалить полузащитника Натана Редмонда за фол последней надежды в матче против "Тоттенхэма". (Sky Sports)



Полузащитник "Арсенала" Мохамед Эльнени попал в заявку сборной Египта для участия в Кубке Африки. (ESPN)



Легенда "Арсенала" Лаурен считает, что Эктор Беллерин сможет стать лучшим правым защитником в мире. (Daily Mirror)



Бывший полузащитник "Арсенала" Рэй Парлор считает, что команда Арсена Венгера не выглядит привлекательно для звездных игроков в преддверии января. (Daily Star)



Защитник "Юнайтед" Эрик Байи назвал Жозе Моуриньо "лучшим тренером в мире". (Sky Sports)



35-летний полузащитник "Эвертона" Гарет Бэрри не планирует завершать карьеру. (Sky Sports)



Жорже Мендеш, агент нападающего "Реала" Криштиану Роналду, рассказал, что его клиент получил предложение из Китая с зарплатой свыше 100 млн. евро в год. "Реалу" в качестве компенсации за 31-летнего Роналду китайцы готовы заплатить 300 млн. евро. (Sky Sports Italia)