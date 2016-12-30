"Лестер" не продаст Шмейхеля в "Ливерпуль"

Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери заявил, что "Ливерпуль" может забыть о приобретении голкипера Каспера Шмейхеля.

Совсем недавно датчанин вернулся в ворота "лис" и в первом же матче против "Стоука" выдал потрясающий перфоманс, позволивший его команде набрать очко. По слухам, кандидатурой Каспера даже заинтересовался "Ливерпуль".



Однако на пресс-конференции в четверг Раньери ясно дал понять, что продажа Шмейхеля не входит в планы клуба. Никакие деньги не заставят "Лестер" расстаться с 30-летним вратарем, заверил Клаудио.



"Мы не будем продавать Каспера, нам не нужны деньги. У него действует контракт с этим клубом, а "Ливерпуль" может выиграть титул и без него", - приводит слова Раньери издание Daily Mail.