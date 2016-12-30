"Суонси" переключился на Пола Клемента

Новым фаворитом на вакантный пост главного тренера "Суонси" стал Пол Клемент, с этого сезона ассистирующий Карло Анчелотти в "Баварии".

Лишь накануне стало известно, что клуб с "Либерти" попросил разрешения у Федерации футбола Уэльса начать переговоры с Крисом Коулменом. Однако задача переманить экс-наставника "Фулхэма" выглядит едва ли выполнимой.



В сложившейся ситуации "Суонси" решил сосредоточиться на более реалистичной кандидатуре — кандидатуре 44-летнего Клемента, уже проходившего собеседование на "Либерти" этой осенью, но проигравшего конкуренцию американцу Бобу Брэдли, ставку на которого сделали его соотечественники из числа акционеров "лебедей".



В "Суонси" верят, что Пол по-прежнему заинтересован в этой работе, но на всякий случай держат в уме альтернативный вариант с перспективным Гари Роуэттом, недавно уволенным из "Бирмингема". Кандидатуры Харри Рэднаппа и Райана Гиггза "лебедями", вопреки слухам, не рассматриваются.



Добавим, что Клементу, помимо "Баварии", также довелось поработать ассистентом в "Челси", ПСЖ и "Реале". Что касается самостоятельного опыта, то в прошлом сезоне Пол несколько месяцев провел в "Дерби", оставив "баранов" в феврале на пятом месте в Чемпионшипе.