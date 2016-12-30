Патрис Эвра не нужен "Вест Хэму"

Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич заверил, что не собирается приглашать в свою команду левого защитника "Ювентуса" Патриса Эвра в январе.

В последнее время ходят упорные слухи, что экс-защитник "Манчестер Юнайтед" жаждет вернуться в Премьер-Лигу, и клуб с Олимпийского стадиона назывался одним из возможных направлений для Патриса.



Однако Билич не собирается укреплять левый фланг обороны в зимнее трансферное окно и уж точно не с помощью 35-летнего француза.



"Нет другого такого клуба в Европе, куда бы сватали так много игроков, как к нам! Каждого игрока, который доступен, непременно отправляют в "Вест Хэм".



"95 процентов, что это неправда, и уж точно неправда насчет Эвра. Хорошо, он отличный игрок, но эта позиция у нас хорошо укомплектована. Мы не собираемся паниковать и лишь постараемся пригласить пару игроков. Мы хотим игроков с опытом выступлений в Премьер-Лиге", — цитирует Билича Sky Sports.