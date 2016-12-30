Клопп: "Наша статистика встреч с Гвардиолой не имеет значения"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что статистика его очных противостояний с Хосепом Гвардиолой не имеет никакого значения в преддверии визита "Манчестер Сити" на "Энфилд".

Последний раз Клопп и Гвардиола пересекались еще в Германии, когда "Бавария" под руководством Хосепа неизменно обходила дортмундскую "Боруссию" Юргена в борьбе за чемпионский титул Бундеслиги.



Тем не менее, статистика очных противостояний немца и испанца равна — по четыре победы каждого и ни одного ничейного результата. Однако Юрген не видит смысла вспоминать об этом в преддверии очередной встречи.



"Я не играю против Пепа Гвардиолы — наши команды играют друг с другом, и они совершенно отличаются от "Баварии" и "Боруссии" того времени. Как Пеп играл с "Баварией", больше не важно, потому что сейчас он в "Манчестер Сити", с другими игроками, другой системой".



"Йохан Кройф положил начало тотальному футболу, который Пеп довел практически до совершенства в "Барселоне". Он оказал большое влияние на "Баварию", почти полностью изменив их игру, поэтому он на 100 процентов выдающийся тренер".



"Вы можете видеть это на поле, он очень влиятельный тренер и имеет четкое представление о том, как хочет играть. Пока что его карьера складывается великолепно: он славно начал в "Барселоне", был очень хорош в "Баварии", а теперь он в "Сити", и он здесь, чтобы добиваться успеха, а не показывать, насколько он хорош".



"Так устроены все мы. Мы хотим помогать своим командам. Ни одна из команд не может играть в стиле "Барселоны", ведь все зависит от имеющихся у тебя игроков".



"Если вы скажете команде из Воскресной Лиги играть как "Барселона", это будет довольно сложно. Всегда существуют различные способны, и ты должен адаптироваться, исходя из имеющихся игроков. Это он и делает, это делаем все мы", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.



Также Юрген оценил важность предстоящего матча для обеих команд.



"Если бы я не сидел на скамейке, то 100 процентов, что купил бы билет на этот матч. Это очень важный матч для обеих команд. Если посмотреть в таблицу, то можно увидеть, что шесть клубов сражаются за позиции от четвертой до первой, и это очень интересная ситуация".



"Затем идут середняки, которыми в данный момент являются "Саутгемптон" и "Эвертон", а после — все остальные, которые сражаются за выживание в лиге. Это означает, что каждый матч сам по себе подобен финалу".



"Это единственное, что должно заботить нас в канун Нового года, и это самый важный матч, что только можно представить — против выдающейся, сильной команды".



"У нас не так много преимуществ в преддверии матча, но одно настоящее преимущество — это "Энфилд". Мы должны постараться использовать его".



"Конечно, мы не в худшем состоянии, но, к сожалению, "Манчестер Сити" — тоже. Это обещает по-настоящему сложный матч для обеих команд. Я нахожусь в предвкушении, потому что все мы любим играть против лучших, а они определенно относятся к группе лучших команд мира. Я счастлив этой возможностью", — добавил Клопп.