Мустафи снова готов играть за "Арсенал"

Защитник Шкодран Мустафи, чья нехватка остро чувствовалась в последних матчах, будет готов помочь "Арсеналу" в дерби против "Кристал Пэлас" 1 января.

Напомним, Мустафи находится вне игры с 10 декабря, когда в матче против "Стоука" он получил травму задней поверхности бедра. Лишившись Шкодрана, "канониры" проиграли два следующих поединка и лишь у "Вест Бромвича" на Boxing Day смогли вырвать победу благодаря позднему голу.



Отсутствие Мустафи показало, насколько важной фигурой 24-летний немец стал для "Арсенала" после своего перехода из "Валенсии" минувшим летом. К счастью, сейчас Шкодран уже поправился, о чем поведал главный тренер Арсен Венгер, комментируя ситуацию с травмированными.



"Шкодран возобновил нормальные тренировки, и он вернется в состав. Алекс (Окслейд-Чемберлен), как кажется, сможет приступить к нормальным тренировкам в субботу".



"Думаю, относительно прошлого матча мы потеряли лишь Кирана Гиббса. Это не такое большое повреждение, но у него воспаление, и я не ожидаю, что он будет доступен. В среду он прошел обследование, которое показало лишь воспаление. Надеюсь, это краткросрочная травма".



"Данни Уэлбек хорошо работает на тренировках, поэтому у нас достаточно вариантов игры. Тео Уолкотт не успевает набрать форму", — сообщил Венгер официальному веб-сайту "Арсенала".