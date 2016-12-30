Вертонген избежал наказания за грубую игру против Родригеса

FA не накажет защитника "Тоттенхэма" Яна Вертонгена за грубую игру против нападающего "Саутгемптона" Джея Родригеса во время матча команд на "Сент Мэри" в среду вечером.

На 17-й минуте матча, завершившегося волевой победой "шпор" со счетом 1:4, Вертонген пальцами схватил Родригеса за лицо, а рефери Майк Дин, позже в спорной ситуации удаливший полузащитника "святых" Натана Редмонда, упустил из внимания этот инцидент.



Уже в самой концовке данного матча голландский защитник заработал желтую карточку, которая стала для него пятой в этом сезоне, и теперь Ян пропустит выезд к "Уотфорду" 1 января.



К счастью для Вертонгена, опасения насчет того, что его дисквалификация может быть ужесточена, развеялись. Как сообщает Sky Sports, после изучения видеоповторов независимая комиссия Ассоциации из трех членов не смогла принять единогласного решения о том, что указанный фол тянет на удаление.



