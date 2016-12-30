Топ-10 самых быстрых отставок в Премьер-Лиге

Кошмарный сезон "Суонси" продолжается — валлийской команде не помог Боб Брэдли, получивший отставку после всего лишь двух побед в 11 матчах. FAPL.ru вспоминает другие случаи непродолжительной работы менеджеров в Премьер-Лиге.





Терри Коннор ("Вулверхэмптон")



Матчей в Премьер-Лиге: 13 (24 февраля 2012 — 30 июня 2012)



Цикл пребывания "Вулверхэмптона" Мика Маккарти в Премьер-Лиге подходил к концу, и "волки" не были фаворитами в борьбе за выживание, когда последовало унизительное поражение от "Вест Бромвича" со счетом 1:5. Увольнение ирландца было эмоциональным шагом руководства "волков". Это доказало последовавшее назначение на пост менеджера помощника Мика Терри Коннора — тот не смог добыть ни одной победы в оставшихся 13 матчах, превратив рокировку руководства в ритуальное самоубийство. С Маккарти у "волков" были хоть какие-то шансы, а вот с Коннором команда была обречена.



Рене Меленстен ("Фулхэм")



Матчей в Премьер-Лиге: 13 (1 декабря 2013 — 14 февраля 2014)



Рене Меленстен — один из многочисленных помощников сэра Алекса, провалившихся при попытке подтвердить свои менеджерские амбиции. У голландца практически не было опыта самостоятельной работы, а уж на уровне Премьер-Лиги — и подавно, но в "Фулхэме" поверили в него, когда нужна была замена его соотечественнику Мартину Йолу.



Мелестен выиграл три игры из первых семи, но дальше снова пошел спад, и, несмотря на то, что Рене сумел добыть очки в матче с "Манчестер Юнайтед", в "Фулхэме" не стали верить в голландца до конца и уволили его после поражения от "Ливерпуля" со счетом 2:3. Период работы Мелестена запомнился тем, что "дачники" неплохо играли в атаке, много забивали, но были безнадежны в обороне.



Крис Хатчингс ("Брэдфорд")



Матчей в Премьер-Лиге: 12 (18 июня 2000 — 6 ноября 2000)



Крис Хатчингс был отличным ассистентом Пола Джуэлла, и когда тот принял решение покинуть "Брэдфорд" после эмоционального спасения в первом сезоне после повышения, руководство "курочек" решило повысить Криса на должность менеджера клуба.



Летом клуб прилично потратился, планируя задержаться в Премьер-Лиге надолго, Хатчингс начал с того, что обыграл в своем первом матче "Челси", но дальше у него категорически не получалось, и в конце концов его уволили после поражения от "Чарльтона". "Брэдфорд" сделал ставку на шотландца Джеффриса из "Хартса", но это уже было, что мертвому припарки — ставка на звездных ветеранов типа Бенито Карбоне не сыграла, и "Брэдфорд" полетел в пучину финансовых проблем, которые заведут клуб в низший дивизион профессионального футбола.



Крис Хатчингс ("Уиган")



Матчей в Премьер-Лиге: 12 (14 мая 2007 — 5 ноября 2007)



Трудную миссию стать заменой Полу Джуэллу Крис Хатчингс попробовал на вкус еще раз — у Пола была привычка покидать команды после выполненной миссии их спасения в Премьер-Лиге, когда он чувствовал, что дальше будет только хуже.



Хатчингс снова начал хорошо — после четырех игр "Уиган" был на третьем месте, добыв две победы, но дальше получилось набрать только одно очко в восьми турах, и Крис снова был отправлен в отставку — после все тех же заколдованных 12 матчей.



Паоло Ди Канио ("Сандерленд")



Матчей в Премьер-Лиге: 12 (31 марта 2013 — 22 сентября 2013)



Тренерская карьера Паоло Ди Канио развивалась стремительно, и как оказалось в итоге — слишком стремительно. В "Сандерленд" он пришел как очередной Мессия, который спасет клуб от вылета, но не сможет справиться с задачей, удачно стартовать в следующем сезоне. Ди Канио, как умел, встряхнул "Сандерленд", выдал шоу в дерби с "Ньюкаслом", но дальше последовало межсезонье, которое показало, что Паоло может быть слишком много для команды, которая привыкла жить по своим законам.



Летом 2013 года из лагеря "Сандерленда" постоянно доносились слухи о конфликтах между менеджером и ветеранами, клуба пачками покупал посредственных, как оказалось позже, новичков, а старт сезона получился просто ужасным — одно очко в первых пяти матчах. Само по себе это не было катастрофой, "Сандерленду" не привыкать к провалам на старте, но обстановка в раздевалке была столь ядовитой, что ни о каком прогрессе речь не шла — команда не слушалась менеджера, что стало очевидным для руководства, поспешно отправившего итальянца в отставку.



Ян Доуи ("Чарльтон Атлетик")



Матчей в Премьер-Лиге: 12 (30 мая 2006 — 13 ноября 2006)



Ян Доуи был на неплохом счету как менеджер, когда решился покинуть "Кристал Пэлас" ради "Чарльтона", где ему выпала миссия заменить самого Алана Кербишли, многие годы работавшего с "пикшами". Тогда этот шаг казался разумным, но Доуи не учел, как сложно будет работать с командой, в которой не было ни одного игрока, который бы помнил в "Чарльтоне" кого-то, кроме Кербишли.



Несмотря на покупку Джимми Флойда Хассельбайнка и проведенное с командой лето, Доуи не сумел прочувствовать команду и стартовал лишь с двух побед в 12 матчах, после чего был отправлен в отставку. Вообще, эти 12 матчей, похоже, являются чем-то вроде карт-бланша для новых менеджеров. Дальше и для Доуи, и для "Чарльтона" все было плохо — Ян так и не смог найти свою команду после ухода из "Кристал Пэлас", а "пикши" превратились в посредственность без Кербишли.



Сэмми Ли ("Болтон")



Матчей в Премьер-Лиге: 11 (30 апреля 2007 — 17 октября 2007)



Еще одним отличным ассистентом, который категорически не справился с самостоятельной работой менеджером стал Сэмми Ли в "Болтоне". "Маленький Сэм" принял команду из рук "Большого Сэма", когда тот ушел в "Ньюкасл", но несмотря на то, что Ли прекрасно знал команду и обладал авторитетом, у него не получилось ровным счетом ничего — одна победа в 11 первых матчах сезона 2007/08 и логичная отставка.



Жак Сантини ("Тоттенхэм")



Матчей в Премьер-Лиге: 11 (18 июня 2004 — 5 ноября 2004)



Несколько нетипичный случай в череде быстрых отставок. Жак Сантини в 2002 году был признан лучшим тренером Франции, перебрался из "Лиона" в сборную, где заменил Роже Лемерра, а после поражения в четвертьфинале Евро-2004 от греков согласился принять "Тоттенхэм". Результаты "шпор" под началом Сантини были не такими уж плохими — стоит сказать, что когда он покинул команду, "Тоттенхэм" был клубом, меньше всех пропустившим в Премьер-Лиге, но вот и забивали "шпоры" очень мало.



Отставка Сантини стала неожиданностью, и желание уйти исходило от самого француза — говорили о его разногласиях со спортивным директором Франком Арнесеном, но сам Сантини позже сказал, что совершил ошибку, когда приступил к работе с клубом сразу же после ухода из сборной, чем "вырыл себе могилу". В дальнейшем у Сантини был лишь неудачный период работы в "Осере", где он уже конфликтовал с перешедшим на должность вице-президента Ги Ру — тренером, который работал в клубе из Бургундии 44 года.



Странно, что Сантини звали в "Тоттенхэм" как европейского менеджера под европейскую же схему работы со спортивным директором, но он категорически не хотел работать в связке с кем-либо. Сантини заменил Мартин Йол, при котором "Тоттенхэм" был очень веселой, но невезучей командой.



Боб Брэдли ("Суонси")



Матчей в Премьер-Лиге: 11 (3 октября 2016 — 27 декабря 2016)



Самый свежий случай, который, собственно, и дал повод вспомнить о самых коротких периодах тренерской работы в Премьер-Лиге. Боб Брэдли приходил в "Суонси" с большой уверенностью в собственных силах, ему отдали предпочтение перед легендарным валлийцем Райаном Гиггзом, но американец не смог остановить падение "лебедей", а только усугубил и ускорил его.



Даже эмоциональная победа 5:4 над "Кристал Пэлас" не стала для "Суонси" вдохновляющим фактором, хоть и вошла в болельщицкий фольклор как один из самых ярких камбэков в истории клуба. С Брэдли было не скучно, но команда оставалась неуправляемой, и американские владельцы клуба вынуждены были удовлетворить желание болельщиков, требовавших отставки их соотечественника.



Лес Рид ("Чарльтон")



Матчей в Премьер-Лиге: 7 (14 ноября 2006 — 24 декабря 2006)



Абсолютным рекордсменов среди менеджеров, получавших постоянную работу и отправленных в последствии в отставку, стал Лес Рид в "Чарльтоне", заменивший как раз также попавшего в наш рейтинг Яна Доуи. Руководство "Чарльтона" привыкшее к тому, что у них есть вечный Кербишли, оказалось настолько неопытным в поиске и назначении тренеров, что допустило еще более вопиющую ошибку, чем ставка на Доуи — назначение ему на смену помощника Яна — Леса Рида.



У Рида не было не то, что опыта работы "пожарником" — он вообще никогда не работал самостоятельно, хоть и обладал авторитетом и репутацией толкового тренера. Впрочем, он был скорее функционером — после работы с Кевином Киганом в сборной заменил Ховарда Уилкинсона на посту технического директора FA, но ушел оттуда и, поработав консультантом в сборной Северной Ирландии, принял предложение Доуи стать его ассистентом в "Чарльтоне".



При Риде "Чарльтон" добыл только одну победу и умудрился вылететь из Кубка Лиги от клуба четвертого дивизиона "Уикомб". Поражение за два дня до Рождества от "Мидлсбро" стало последним для Леса, но впоследствии он нашел работу себе по душе и сейчас трудится спортивным директором "Саутгемптона" — именно он причастен к строительству безотказно пока что работающего конвейера "святых" по производству футбольных звезд из воспитанников академии и игроков, которых находят скауты клуба.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru