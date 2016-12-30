Рэднапп: "Алли стоит свыше 50 миллионов фунтов"

Деле Алли Эксперт Sky Sports Джейми Рэднапп выразил мнение, что сейчас полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли стоит свыше 50 миллионов фунтов.

Неожиданно ворвавшись на сцену в прошлом сезоне, Алли продолжает стабильно демонстрировать футбол высочайшего уровня, что весьма необычно для игрока 20 лет.

Накануне вечером против "Саутгемптона" Деле провел свой 50-й матч Премьер-Лиги за клуб из Северного Лондона. В этих 50 матчах Алли приложил руку к 26 голам — 16 раз отличившись самостоятельно и отдав 10 результативных передач. Рэднапп считает, что "шпорам" чрезвычайно повезло с таким игроком.

"Он сочетает в себе все необходимое, чтобы стать одним из лучших полузащитников в мире. Они заплатили за него 5 миллионов фунтов. Теперь он игрок, который стоит свыше 50 миллионов фунтов. Он забивает голы, он создает голы, и он обладает той магией, что есть у всех хороших полузащитников".

"Он сенсационный футболист — "Тоттенхэму" чрезвычайно повезло обладать им. Это удивительно, как быстро он стал одним из лучших. Но я думаю, он способен на гораздо большее", — сообщил Рэднапп в эфире.


Метки Алли, Рэднапп, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 30.12.2016 00:05

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  1. farot 30.12.2016 00:25 # farot
    отличная стата для 20-летнего

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  2. gusto 30.12.2016 00:13 # gusto
    Уже зацепили этого днаря на евро, спс. Переплачивать 30 млн из-за англ. паспорта? Спросите об этом у гвардиолы

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  3. sj606 30.12.2016 00:08 # sj606
    продано

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