Рэднапп: "Алли стоит свыше 50 миллионов фунтов"

Эксперт Sky Sports Джейми Рэднапп выразил мнение, что сейчас полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли стоит свыше 50 миллионов фунтов.

Неожиданно ворвавшись на сцену в прошлом сезоне, Алли продолжает стабильно демонстрировать футбол высочайшего уровня, что весьма необычно для игрока 20 лет.



Накануне вечером против "Саутгемптона" Деле провел свой 50-й матч Премьер-Лиги за клуб из Северного Лондона. В этих 50 матчах Алли приложил руку к 26 голам — 16 раз отличившись самостоятельно и отдав 10 результативных передач. Рэднапп считает, что "шпорам" чрезвычайно повезло с таким игроком.



"Он сочетает в себе все необходимое, чтобы стать одним из лучших полузащитников в мире. Они заплатили за него 5 миллионов фунтов. Теперь он игрок, который стоит свыше 50 миллионов фунтов. Он забивает голы, он создает голы, и он обладает той магией, что есть у всех хороших полузащитников".



"Он сенсационный футболист — "Тоттенхэму" чрезвычайно повезло обладать им. Это удивительно, как быстро он стал одним из лучших. Но я думаю, он способен на гораздо большее", — сообщил Рэднапп в эфире.