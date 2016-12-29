"Суонси" просит разрешения начать переговоры с Коулменом

"Суонси" обратился к Федерации футбола Уэльса за разрешением начать переговоры с главным тренером валлийской сборной Крисом Коулменом.

Как известно, в данный момент клуб с "Либерти" ищет уже своего третьего тренера в этом сезоне после уволенных Франческо Гвидолина и Боба Брэдли.



По информации Sky Sports, целью номер один "лебедей" является Коулмен, который минувшим летом добрался до полуфинала Евро-2016 со сборной Уэльса, а также продлил свой контракт до Чемпионата Мира 2018 года в России.



Стоить отметить, что 46-летний Коулмен не является чужим для "лебедей". Крис — уроженец Суонси и за одноименный клуб провел более 150 матчей в бытность игроком.



Однако "Суонси" будет очень непросто заручиться согласием Федерации футбола Уэльса. Вдобавок сегодня супруга Криса Шарлотта намекнула, что их семья предпочитает покинуть родину.



"Мамблс (область близ Суонси) — милое место, но мой муж публично говорил, что после Уэльса мы надеемся уехать за рубеж. Но удачи "Суонси"!" — написала Шарлотта в Твиттере.



Другим серьезным претендентом на вакантный пост является ассистент Карло Анчелотти в "Баварии" Пол Клемент, который уже проходил собеседование на "Либерти" до назначения Брэдли в начале октября.



В то же время BBC добавляет, что от кандидатуры экс-ассистента "Манчестер Юнайтед" Райана Гиггза "Суонси" окончательно отказался.