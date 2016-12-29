Дебюши: "Это был плевок в лицо от Венгера"

Правый защитник "Арсенала" Матье Дебюши считает, что главный тренер Арсен Венгер плюнул ему в лицо, не отпустив прошлым летом.

Вторую половину прошлого сезона Дебюши отыграл на правах аренды за "Бордо". Вернувшись на "Эмирейтс", Матье вновь обнаружил, что Венгер по-прежнему на него не рассчитывает.



Тем удивительнее было решение Арсена заблокировать переход соотечественника в другой клуб, когда на "канониров" вышли "Фиорентина" и "Эспаньол". По словам Дебюши, Венгер просто плюнул ему в лицо.



"Я провел хорошую предсезонку, сделал все от себя зависящее, но с первого же матча находился на лавке. У меня была возможность покинуть клуб под занавес трансферного окна, но Венгер не захотел меня отпускать. Это был настоящий плевок в лицо".



"Просил ли я Венгера объясниться? Нет, мы не общались на эту тему примерно с января. Перед тем, как отправиться в "Бордо", я часто заглядывал к нему в кабинет, но после возвращения такое желание отпало. Мы приветствуем друг друга, здороваемся, но на этом все", - цитирует Дебюши L'Equipe.