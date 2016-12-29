Клопп назвал "чепухой" слухи об интересе "Ливерпуля" к Чемберлену
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал "чепухой" слухи об интересе своего клуба к полузащитнику "Арсенала" Алексу Окслейд-Чемберлену.
Сегодня утром многие авторитетные английские издания в один голос заявили, что в январе "красные" могут предложить около 20 миллионов фунтов за Окслейд-Чемберлена, который недоволен своей ситуаций в "Арсенале" и вдобавок имеет истекающий через 18 месяцев контракт.
Однако на своей пресс-конференции перед матчем Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в канун Нового года Клопп дал ясно понять, что переезд Алекса на "Энфилд" в январе исключен.
"Обычно я ничего не говорю насчет трансферных слухов, но я могу сделать исключение, никаких проблем. Это чепуха".
"Не важно, что я думаю об этом. Вы (медиа) уже избрали свой курс, поэтому поступайте, как хотите, но с нашей стороны мне нечего добавить насчет этого".
"Кажется, я уже все сказал насчет январского трансферного окна. Мой английский не настолько хорош, чтобы я использовал другие слова. Поэтому повторюсь: если мы будем уверены, что игрок сможет помочь нам в январе, феврале, марте, апреле и мае, тогда, возможно, мы что-нибудь предпримем. Я не уверен, что это важно для нас", — цитирует Клоппа Sky Sports.
Также Юрген подтвердил, что защитник Жоэль Матип и полузащитник Филиппе Коутиньо не сыграют против "Сити". Кроме того, это будет последний матч для нападающего Садио Мане перед отъездом на Кубок Африки.
29.12.2016 20:00
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Последние комментарии:
Я уже раньше опроверг это, Клоп просто пояснил))
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Вообще, кому в голову эта мысль пришла? Интересно было бы посмотреть на индивида.
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теперь всем нам целый месяц придётся эту Петросянщину читать.держись,братва
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уже даже дауны поняли что это тренер уровнем условного халла или бернли
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Уровень Бернли
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