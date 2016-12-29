Клопп назвал "чепухой" слухи об интересе "Ливерпуля" к Чемберлену

Алекс Окслейд-Чемберлен Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал "чепухой" слухи об интересе своего клуба к полузащитнику "Арсенала" Алексу Окслейд-Чемберлену.

Сегодня утром многие авторитетные английские издания в один голос заявили, что в январе "красные" могут предложить около 20 миллионов фунтов за Окслейд-Чемберлена, который недоволен своей ситуаций в "Арсенале" и вдобавок имеет истекающий через 18 месяцев контракт.

Однако на своей пресс-конференции перед матчем Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в канун Нового года Клопп дал ясно понять, что переезд Алекса на "Энфилд" в январе исключен.

"Обычно я ничего не говорю насчет трансферных слухов, но я могу сделать исключение, никаких проблем. Это чепуха".

"Не важно, что я думаю об этом. Вы (медиа) уже избрали свой курс, поэтому поступайте, как хотите, но с нашей стороны мне нечего добавить насчет этого".

"Кажется, я уже все сказал насчет январского трансферного окна. Мой английский не настолько хорош, чтобы я использовал другие слова. Поэтому повторюсь: если мы будем уверены, что игрок сможет помочь нам в январе, феврале, марте, апреле и мае, тогда, возможно, мы что-нибудь предпримем. Я не уверен, что это важно для нас", — цитирует Клоппа Sky Sports.

Также Юрген подтвердил, что защитник Жоэль Матип и полузащитник Филиппе Коутиньо не сыграют против "Сити". Кроме того, это будет последний матч для нападающего Садио Мане перед отъездом на Кубок Африки.


Метки Арсенал, Клопп, Ливерпуль, Окслейд-Чемберлен

Автор mihajlo   

Дата 29.12.2016 20:00

Количество просмотров Просмотров: 944

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. lfcfanforever 29.12.2016 21:22 # lfcfanforever
    Я уже раньше опроверг это, Клоп просто пояснил))

    (ответить)

  2. sausage 29.12.2016 20:39 # sausage
    Вообще, кому в голову эта мысль пришла? Интересно было бы посмотреть на индивида.

    (ответить)

  3. dimon70 29.12.2016 20:20 # dimon70
    теперь всем нам целый месяц придётся эту Петросянщину читать.держись,братва

    (ответить)

  4. wengerrrro 29.12.2016 20:20 # wengerrrro
    уже даже дауны поняли что это тренер уровнем условного халла или бернли

    (ответить)

  5. mr-arti 29.12.2016 20:08 # mr-arti
    Уровень Бернли

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: