Рэднапп готов предложить свои услуги "Суонси"

Бывший тренер "Тоттенхэма" и КПР Харри Рэднапп признался, что ему было бы интересно поработать с "Суонси".

После увольнения Боба Брэдли валлийский клуб приступил к поискам нового рулевого. Ожидается, что с кандидатурой на вакантный пост "лебеди" определятся уже к понедельнику.



Главным фаворитами гонки пресса до сих пор считает Алана Пардью и Райана Гиггза. Еще одним претендентом на должность готов стать 69-летний Рэднапп.



"Суонси" – хороший клуб, но любому тренеру будет тяжело справиться с задачей (по сохранению за клубом прописки в Премьер-Лиге). В любом случае это интересный вызов".



"Они построили отличный клуб и совершенно фантастическую атмосферу на стадионе. У меня нет выхода на их владельцев, но если такая возможность представится, я сочту ее весьма интересной", - сообщил Рэднапп talkSPORT.