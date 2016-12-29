Рэднапп готов предложить свои услуги "Суонси"

Харри Рэднапп Бывший тренер "Тоттенхэма" и КПР Харри Рэднапп признался, что ему было бы интересно поработать с "Суонси".

После увольнения Боба Брэдли валлийский клуб приступил к поискам нового рулевого. Ожидается, что с кандидатурой на вакантный пост "лебеди" определятся уже к понедельнику.

Главным фаворитами гонки пресса до сих пор считает Алана Пардью и Райана Гиггза. Еще одним претендентом на должность готов стать 69-летний Рэднапп.

"Суонси" – хороший клуб, но любому тренеру будет тяжело справиться с задачей (по сохранению за клубом прописки в Премьер-Лиге). В любом случае это интересный вызов".

"Они построили отличный клуб и совершенно фантастическую атмосферу на стадионе. У меня нет выхода на их владельцев, но если такая возможность представится, я сочту ее весьма интересной", - сообщил Рэднапп talkSPORT.



Метки Рэднапп, Суонси

Автор foxmcfc   

Дата 29.12.2016 19:00

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  1. kingoflondon 29.12.2016 19:35 # kingoflondon
    Сейчас вытянит Суонси из бездны, а потом перейдет в условный Лестер или быть может Арсенал..

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  2. mr-arti 29.12.2016 19:23 # mr-arti
    Норм варик

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