Травма Пикфорда ставит под угрозу его трансфер в "Арсенал"

Голкипер "Сандерленда" Джордан Пикфорд пропустит до двух месяцев с травмой связок колена, что ставит под угрозу его возможный трансфер в "Арсенал" в январе.

Неожиданно получив свой шанс в первой команде в этом сезоне, 22-летний Пикфорд ухватился за него обеими руками, демонстрируя не по годам зрелую игру на ответственной позиции.



На счету Пикфорда уже 16 матчей в Премьер-Лиге, но в последнем из них — против "Манчестер Юнайтед" — Джордан получил травму, хоть и провел на поле все 90 минут. Теперь талантливый англичанин будет отдыхать до весны.



"Хорошая новость состоит в том, что он не порвал крестообразные связки колена. Плохая новость, что он получил их растяжение. Это очень огорчает, потому что своими спасениями он приносил нам очки", — цитирует главного тренера "котов" Дэвида Мойеса BBC.



В отсутствие Пикфорда Мойесу придется довериться Вито Манноне, который сыграл два первых матча в этом сезоне, а затем выбыл из строя на три месяца с травмой локтя, либо португальцу Мике, до сих пор не дебютировавшему за клуб.



Одновременно травма Пикфорда ставит под угрозу его предполагаемый трансфер в "Арсенал". Напомним, "канониры" хотели приобрести голкипера, а затем оставить его на "Стадионе Света" уже на правах аренды. Теперь лондонский клуб может отказаться от сделки, ведь совсем не факт, что после выздоровления Джордан вернется в стартовый состав и продолжит свое развитие.