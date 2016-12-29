Семь вещей, что мы узнали в 18-м туре

18-й тур Премьер-Лиги, стартовавший в Boxing Day, прошел безупречно для лидирующей группы, а также обеспечил дебют Сэму Эллардайсу в "Кристал Пэлас" и лишил работы Боба Брэдли в "Суонси". Поговорим подробнее о сыгранных матчах.





Эллардайс произвел быстрый эффект на "Кристал Пэлас"



Пенальти "Уотфорда", приведший к голу Троя Дини, был напоминанием о том, какие большие проблемы бывшая команда Алана Пардью испытывает при игре на стандартах. Решить каждую из них Сэм Эллардайс мгновенно не сможет, но уже по первой встрече экс-менеджера сборной Англии можно отметить эффект, который его приход произвел на кризисную команду.



Вальтер Маццарри еще до встречи говорил, что смена тренера в "Пэлас" испортила ему подготовку к матчу, и в большей части поединка "шершни" действительно выглядели неготовыми. Команда Эллардайса показала настоящую жажду отвоевывать мяч, она контролировала ход поединка и, по большему счету, должна была его выигрывать. Решив привычные для "орлов" проблемы в обороне, новый наставник, наверняка, обеспечит им спокойную жизнь вдали от зоны вылета.



"Суонси" потерял время с Бобом Брэдли



Председателя правления валлийцев Хью Дженкинса всегда определяло умение делать ставку на подходящих тренеров, но в последний год он определенно потерял хватку. Не пошла на помощь и продажа большей части акций клуба американским инвесторам: те явно повлияли на решения позвать в непростой ситуации соотечественника Боба Брэдли, не имевшего опыта работы на таком уровне.



Брэдли был уволен на следующий день после разгромного домашнего поражения от "Вест Хэма". Возможно, в другой ситуации бывший тренер сборной США сумел бы себя проявить, но в положении с кризисной командой в Премьер-Лиге он был неподходящим выбором. С ним "лебеди" потеряли время: всего две победы в 12 матчах и никаких признаков командного прогресса.



"Челси" может побеждать и без Косты с Канте



Выиграв дома у "Борнмута" со счетом 3:0, команда Антонио Конте увеличила свою победную серию до 12 матчей, что уже стало абсолютным рекордом для лондонского клуба. "Синие" демонстрируют лучший футбол в чемпионате, и сейчас по-настоящему сложно найти в игре "Челси" хоть какие-нибудь изъяны — слабостей не демонстрирует ни одна линия и ни один игрок.



Поединок с "Борнмутом" также показал, что "Чесли" если и зависим от своих ведущих игроков, то не в критической степени. Помочь команде Конте в этой игре не могли дисквалифицированные Диего Коста и Нголо Канте, но потеря лучшего бомбардира и ключевого футболиста в центре поля для хозяев "Стэмфорд Бридж" проблемой не стало. Возможно, команда Эдди Хау, учитывая ее манеру игры, была не самым сложным из оппонентов, но эта победа была для "Челси" 12-й кряду — цифра, не дающая причин как-то сомневаться в качестве всего состава лондонцев.



"Манчестер Юнайтед" справляется со своей проблемой



Дэвид Мойес после встречи был разочарованным: к 70-й минуте у него было ощущение того, что "Сандерленду" по силам отобрать очки у "Манчестер Юнайтед", несмотря на все преимущество хозяев. Все дело в привычке команды Моуриньо: минимальное преимущество к концу встречи, нервозность и обязательный пропущенный мяч незадолго до финального свистка. Исключением в подобном положении была только последняя игра с "Тоттенхэмом", но и тогда "Юнайтед" по традиции заставил стадион нервничать до последнего.



В матче с "Сандерлендом" все-таки обошлось без паники, и реакция Моуриньо на гол Златана Ибрагимовича (сделавшего счет 2:0) показывала, каким облегчением тот стал и для менеджера. Своим шедевром Генрих Мхитарян добил соперника, и эта победа впоследствии может оказаться для "Юнайтед" действительно важной психологически — второй подряд успех на "Олд Траффорд", теперь оформленный без финальных тревог.



Жиру всегда будет полезен "Арсеналу"



Французский нападающий мог быть постоянным выбором Арсена Венгера в последних сезонах, но нынешняя кампания становится совсем другой историей для Оливье Жиру. В игре с "Вест Бромвичем" Жиру впервые в этом сезоне Премьер-Лиги вышел со стартовых минут, и это было возможно благодаря отсутствию Тео Уолкотта.



В то же время Оливье, учитывая его физические данные, был отличной опцией именно под этого соперника. Команда Тони Пьюлиса стойко оборонялась на протяжении всей встречи, оставив единственной для себя угрозой высокого и габаритного Жиру, сумевшего забить победный для "Арсенала" мяч ударом головой. Гол, как и вся игра, очень напоминала недавнюю встречу "дроздов" с "Челси", где решающий удар был сделан нападающим "синих" Диего Костой. На статус Косты в своей команде Жиру не претендует, но такие встречи доказывают, что он всегда будет так или иначе полезен и необходим "Арсеналу".



У "Лестера" серьезные проблемы



О Лиге Чемпионов лучшая команда предыдущего сезона может забыть до февраля, но пока у Клаудио Раньери и подопечных не получается воспользоваться отсутствием второго турнира. Занятность европейскими матчами и сложность выездных поединков были основными причинами падения "Лестера", но теперь можно сказать и о том, что чемпионы не могут быть уверенными в себе и на домашнем стадионе.



Свое первое за год поражение на "Кинг Пауэр" "Лестер" потерпел в октябрьском матче с "Вест Бромвичем", а в этот вторник случилось второе. "Эвертон" по делу взял верх в противостоянии с чемпионами, чем укрепил положительное впечатление, оставленное командой Рональда Кумана в предпраздничный период. В "Лестере" думать о праздниках сейчас неуместно: подопечные Раньери имеют только два очка преимущества перед зоной вылета и остро нуждаются в сколько-нибудь положительной серии, которая поможет коллективу вернуть уверенность в себе.



"Тоттенхэм" еще не показал всей своей силы



"Шпоры" сохраняют стабильные позиции в лидирующей группе со старта чемпионата, но трудно спорить с тем, что некоторые из лучших игроков предыдущего сезона не успели в полной степени раскрыться по ходу нынешней кампании. И если к Харри Кейну, долго лежавшему на больничном, особых претензий нет, то игру Кристиана Эриксена или Деле Алли в этом чемпионате отличает определенная нестабильность.



Она мешает "шпорам" проще создавать моменты и периодически превращать ничейные матчи в победы, как это было прежде. Матч на поле "Саутгемптона", тем не менее, показал, на что лондонцы способы в своей лучшей форме. Несмотря на быстро пропущенный мяч, команда Маурисио Почеттино ярко (пусть в этом и помогло удаление у соперника) разобралась с далеко не самым простым оппонентом, и на первый план вышли прежние герои. Великолепному выступлению Деле Алли (на его счету дубль) и Кристиана Эриксена не помешала даже смешно нереализованный пенальти Кейном. Харри забил с игры, а команда выглядела настолько хорошо, что после встречи лучший бомбардир мог спокойно пошутить над эпизодом: "Если в NFL кто-то ищет кикера, им стоит посмотреть на мою сегодняшнюю игру". Посмотрев на игру "Тоттенхэма" в этом поединке, можно смело заключить, что пока команда Почеттино не успела показать всей своей силы.



Иван Громиков специально для FAPL.ru