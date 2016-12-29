Эллардайс не продаст Заху в "Тоттенхэм"

Главный тренер "Кристал Пэлас" Сэм Эллардайс не собирается продавать вингера Уилфрида Заха в "Тоттенхэм".

Как стало известно The Guardian, новоиспеченный рулевой "орлов" планирует провести масштабную трансферную кампанию в январе, которая позволит клубу с "Селхерст Парк" увеличить шансы на сохранение прописки в Премьер-Лиге.



Среди прочих Эллардайс рассматривает вариант с переходом левого защитника "Арсенала" Кирана Гиббса. В лице англичанина Большой Сэм видит отличную альтернативу для Папе Суаре, который досрочно выбыл до конца сезона из-за многочисленных травм.



Центр поля Эллардайс собирался усилить при помощи Яна Мвила. Полузащитник "Рубина" великолепно проявил себя в прошлом сезоне за "Сандерленд", но уже заключил новый контракт с казанским клубом и воссоединиться с Сэмом, вероятно, не сможет. Теперь "Кристал Пэлас" готов переключить внимание на Тома Хаддлстоуна, представляющего "Халл".



Помимо этого, Эллардайс полон решимости отбить интерес к лидерам своей новой команды. Несмотря на то, что "Тоттенхэм" хочет сделать более выгодное предложение о покупке Заха, наставник "орлов" собирается наложить вето на продажу 24-летнего игрока.