Вейналдум: "Клопп сделал из "Энфилда" крепость"
Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум считает, что главный тренер "красных" Юрген Клопп вновь сделал из "Энфилда" крепость.
В восьми домашних матчах этого сезона мерсисайдцы отличились 28 раз и еще ни разу не познали горечь поражения. Это особенно актуально в преддверии новогоднего визита на "Энфилд" конкурентов из "Манчестер Сити".
По мнению Вейналдума, своей заряженностью и эмоциями Клопп вновь сделал из домашнего стадиона "Ливерпуля" настоящую крепость. Теперь "Энфилд" вновь вселяет страх в соперников, считает Джорджиньо.
"Думаю, "Энфилд" вновь становится крепостью. То, как мы играем и забиваем в домашних матчах, вселяет страх в наших будущих соперников".
"Да, Пеп Гвардиола просматривал нашу последнюю игру, но это нормально. Я не удивлен, что он побывал на "Энфилде", ведь он хочет проанализировать следующего соперника, проанализировать нас", - цитирует Вейналдума Daily Mirror.
29.12.2016 15:00
Просмотров: 362
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
В следующем матче, их лысый физрук вздрючит. Скриньте.
(ответить)
Пенсы мастера по ломанию целок, сорвали петухам, сорвут и колбасе
(ответить)
Как же хочется поскорее вздрючить их в гостях.Находятся на втором месте, отставая на 6 очков от лидера, но при этом столько похвалы в их адрес со стороны друг друга, аж Азарам и Костам завидно становится.
(ответить)
до приезда пенсов
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий