Вейналдум: "Клопп сделал из "Энфилда" крепость"

Юрген Клопп и Джорджиньо Вейналдум Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум считает, что главный тренер "красных" Юрген Клопп вновь сделал из "Энфилда" крепость.

В восьми домашних матчах этого сезона мерсисайдцы отличились 28 раз и еще ни разу не познали горечь поражения. Это особенно актуально в преддверии новогоднего визита на "Энфилд" конкурентов из "Манчестер Сити".

По мнению Вейналдума, своей заряженностью и эмоциями Клопп вновь сделал из домашнего стадиона "Ливерпуля" настоящую крепость. Теперь "Энфилд" вновь вселяет страх в соперников, считает Джорджиньо.

"Думаю, "Энфилд" вновь становится крепостью. То, как мы играем и забиваем в домашних матчах, вселяет страх в наших будущих соперников".

"Да, Пеп Гвардиола просматривал нашу последнюю игру, но это нормально. Я не удивлен, что он побывал на "Энфилде", ведь он хочет проанализировать следующего соперника, проанализировать нас", - цитирует Вейналдума Daily Mirror.



Метки Вейналдум, Клопп, Ливерпуль, Энфилд

Автор foxmcfc   

Дата 29.12.2016 15:00

Количество просмотров Просмотров: 362

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  1. second005 29.12.2016 15:16 # second005
    В следующем матче, их лысый физрук вздрючит. Скриньте.

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  2. gio 29.12.2016 15:16 # gio
    Пенсы мастера по ломанию целок, сорвали петухам, сорвут и колбасе

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  3. batsmashina 29.12.2016 15:10 # batsmashina
    Как же хочется поскорее вздрючить их в гостях.Находятся на втором месте, отставая на 6 очков от лидера, но при этом столько похвалы в их адрес со стороны друг друга, аж Азарам и Костам завидно становится.

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  4. lancerlancer1 29.12.2016 15:00 # lancerlancer1
    до приезда пенсов

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