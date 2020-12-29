Вейналдум: "Клопп сделал из "Энфилда" крепость"

Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум считает, что главный тренер "красных" Юрген Клопп вновь сделал из "Энфилда" крепость.

В восьми домашних матчах этого сезона мерсисайдцы отличились 28 раз и еще ни разу не познали горечь поражения. Это особенно актуально в преддверии новогоднего визита на "Энфилд" конкурентов из "Манчестер Сити".



По мнению Вейналдума, своей заряженностью и эмоциями Клопп вновь сделал из домашнего стадиона "Ливерпуля" настоящую крепость. Теперь "Энфилд" вновь вселяет страх в соперников, считает Джорджиньо.



"Думаю, "Энфилд" вновь становится крепостью. То, как мы играем и забиваем в домашних матчах, вселяет страх в наших будущих соперников".



"Да, Пеп Гвардиола просматривал нашу последнюю игру, но это нормально. Я не удивлен, что он побывал на "Энфилде", ведь он хочет проанализировать следующего соперника, проанализировать нас", - цитирует Вейналдума Daily Mirror.