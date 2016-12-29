Пулишич не помышляет о переходе в "Ливерпуль"
Восходящая звезда "Боруссии" Кристиан Пулишич рассказал, что его все устраивает в Дортмунде, поэтому переходить в "Ливерпуль" ему не имеет смысла.
Ранее в этом сезоне руководители "Боруссии" ясно дали понять, что не собираются продавать Пулишича в мерсисайдский клуб. По слухам, это не остановило "Ливерпуль" – "красные" продолжают следить за прогрессом 18-летнего американца.
Чтобы разъяснить ситуацию, в сагу пришлось вмешаться непосредственно игроку. По словам Кристиана, он доволен своим пребыванием в "Боруссии", поэтому размышлять о переезде в Англию даже не хочет.
"В футболе может произойти все что угодно, но сейчас я выступаю за Дортмунд и очень счастлив здесь. Я пытаюсь завоевать место в составе и усердно работаю на благо команды", - цитирует Пулишича Daily Mail.
29.12.2016 14:00
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"В футболе может произойти все что угодно" - законная, шаблонная фраза, которая выражает готовность к переезду. "Но я счастлив в *клубнейм*" - подстраховка.
Все по дефу епта.
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Хочет в Баварию. Пулишич - воспитанник мюнхенского клуба, носитель традиций, важная часть днк
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заимеем свою кристину
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Не помышляет о понижении в классе
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