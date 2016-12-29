Светская хроника за четверг
Массимилиано Аллегри готов стать преемником Арсена Венгера в "Арсенале". Патрис Эвра и Хавьер Эрнандес могут вернуться в Премьер-Лигу. Мемфис Депай замечен с кальяном. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.
"Арсенал" приступил к поискам замены для Месута Озила и Алексиса Санчеса. (Daily Star)
Вместо Санчеса "Арсенал" хочет приобрести Марко Ройса из дортмундской "Боруссии". (Daily Mail)
"Арсенал" получил пять запросов насчет аренды защитника Карла Дженкинсона. (Daily Mirror)
"Челси" заинтересован в нападающем "Байера" Хавьере Эрнандесе. (Bild)
"Челси" расторг контракт с бразильским защитником Уолласом. (Daily Express)
"Челси" хочет отправить полузащитника Рубена Лофтус-Чика в аренду в другой клуб Премьер-Лиги. (Daily Mail)
"Челси" готов переключить внимание на Артуро Видаля из "Баварии", если снова не сможет купить Раджу Наингголана из "Ромы". (Daily Star)
В конце сезона "Манчестер Сити" поспорит с "Барселоной" за полузащитника дортмундской "Боруссии" Юлиана Вайгля. (The Sun)
"Сити" и "Челси" претендуют на полузащитника "Севильи" Стивена Нзонзи. (AS)
"Манчестер Юнайтед" не отпустит нападающего Антони Мартиаля в январе. (The Telegraph)
"Валенсия" сделала предложение о покупке защитника "Юнайтед" Маркоса Рохо. (Calciomercato)
"Ливерпуль", "Рома" и "Милан" заинтересованы в нападающем ПСЖ Хесе Родригесе. (La Provincia)
"Вест Хэм" готов отправить нападающего Симоне Дзадзу назад в "Ювентус" и арендовать у туринцев защитника Патриса Эвра. (The Sun)
"Эвертон" близок к покупке 19-летнего нападающего "Чарльтона" Адемолы Лукмана за 10 миллионов фунтов. (BBC)
Харри Рэднапп хочет возглавить "Суонси" и пригласить в клуб Джона Терри с Фрэнком Лэмпардом. (The Telegraph)
"Суонси" нужен защитник КПР Стивен Колкер. (ESPN)
"Мидлсбро" близок к покупке нападающего "Астон Виллы" Руди Гестеда за 6.5 млн. фунтов. (The Guardian)
Другое
Боб Брэдли опасается, что его провал в "Суонси" закроет дорогу американским тренерам в Премьер-Лигу. (Daily Mail)
Президент "Суонси" Хью Дженкинс хочет видеть новым главным тренером команды Райана Гиггза. (Daily Star)
Однако Крис Коулмен — кандидат номер один на роль следующего тренера "Суонси". (The Guardian)
Наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри готов стать преемником Арсена Венгера в "Арсенале". (The Sun)
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне, которого регулярно связывают с переездом в Премьер-Лигу, следующий сезон проведет в Мадриде. (AFP)
Голкипер "Сандерленда" Джордан Пикфорд может пропустить три месяца с травмой колена. (The Guardian)
Вингер "Юнайтед" Мемфис Депай был замечен с кальяном. (The Sun)
Полузащитник "Юнайтед" Генрих Мхитарян рассказал, что его идолами в юности были Эрик Кантона и Андрей Канчельскис. (Manchester Evening News)
Бывший нападающий "Юнайтед" и "Сити" Карлос Тевес перешел в "Шанхай Шеньхуа", где будет получать 615 тыс. фунтов в неделю. (The Guardian)
Ана Иванович, жена полузащитника "Юнайтед" Бастиана Швайнштайгера, завершила карьеру теннисистки. (Evening Standard)
29.12.2016 13:00
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Последние 7 матчей кур с Дином:
Победы кур: 6
Ничьи: 1
Поражения: 0
Пенальти в ворота соперника: 5
Красные карточки: 3
https://www.youtube.com/watch?v=StRVqK7xgw4
https://twitter.com/CelebRefs/status/814215992779882496
(ответить)
Вместо Санчеса "Арсенал" хочет приобрести Марко Ройса из дортмундской "Боруссии". (Daily Mail)
вместо единственного крепкого игрока берут хрустального ройса..идии0ты)))
(ответить)
Снова два долбаеба гг на сайте, снова херню читать от них...
(ответить)
челси пока не делал предложения по Месси (нет Кесси). Зе Гардиан
(ответить)
будет пи3дато если Аллегри возглавит, считай дибалу купим, алекса сандро. два зайца одним выстрелом
(ответить)
Лидер атакующей линии лондонского "Арсенала" Алексис Санчес стал главной трансферной целью миланского "Интера". По данным Mirror, руководство "нерадзурри" готово выделить на трансфер чилийского форварда 150 миллионов евро.
Ипанулись
(ответить)
Почитайте внимательно комменты пенсов. Ибать это самые дегроидные олигофрены на этом сайте.
(ответить)
Аллегри который выезжал на том что построил Конте
(ответить)
Санчес го в челси
Нах видаля
Кесси по нарезкам видео лютый топчег(на деле не знаю) рестайлинг канте
Бокайоко как играет?
(ответить)
аллегри такой же нытик как арсен?
если да, то норм приемнег
(ответить)
зачем кому то, например Ройму, отправляться в Арс для того чтобы заменять кого-то, например Санчеза? я б понял его если он перешел бы как дополнение, усилить команду и работать вместе с сильнейшими игроками которыми располагает клуб, а тут ему придется просто войти в ту же ловушку, чтобы из этой ловушки выбрался Санчез, нахера собой жертвовать?
(ответить)
615 к фунтов в неделю...
(ответить)
"Челси" заинтересован в нападающем "Байера" Хавьере Эрнандесе. (Bild)
Хотят заманить к себе того, кто их наказывал.
(ответить)
Вингер "Юнайтед" Мемфис Депай был замечен с кальяном. (The Sun)
Союз шашлычника, кальянщика и бармена. Просто поражает воображение
(ответить)
если Челси купит Чичарито, у меня будет бомбить
(ответить)
не удачи
(ответить)
удачи
(ответить)
удачи
(ответить)
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