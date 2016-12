Светская хроника за четверг

Массимилиано Аллегри готов стать преемником Арсена Венгера в "Арсенале". Патрис Эвра и Хавьер Эрнандес могут вернуться в Премьер-Лигу. Мемфис Депай замечен с кальяном. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

"Арсенал" приступил к поискам замены для Месута Озила и Алексиса Санчеса. (Daily Star)



Вместо Санчеса "Арсенал" хочет приобрести Марко Ройса из дортмундской "Боруссии". (Daily Mail)



"Арсенал" получил пять запросов насчет аренды защитника Карла Дженкинсона. (Daily Mirror)



"Челси" заинтересован в нападающем "Байера" Хавьере Эрнандесе. (Bild)



"Челси" расторг контракт с бразильским защитником Уолласом. (Daily Express)



"Челси" хочет отправить полузащитника Рубена Лофтус-Чика в аренду в другой клуб Премьер-Лиги. (Daily Mail)



"Челси" готов переключить внимание на Артуро Видаля из "Баварии", если снова не сможет купить Раджу Наингголана из "Ромы". (Daily Star)



В конце сезона "Манчестер Сити" поспорит с "Барселоной" за полузащитника дортмундской "Боруссии" Юлиана Вайгля. (The Sun)



"Сити" и "Челси" претендуют на полузащитника "Севильи" Стивена Нзонзи. (AS)



"Манчестер Юнайтед" не отпустит нападающего Антони Мартиаля в январе. (The Telegraph)



"Валенсия" сделала предложение о покупке защитника "Юнайтед" Маркоса Рохо. (Calciomercato)



"Ливерпуль", "Рома" и "Милан" заинтересованы в нападающем ПСЖ Хесе Родригесе. (La Provincia)



"Вест Хэм" готов отправить нападающего Симоне Дзадзу назад в "Ювентус" и арендовать у туринцев защитника Патриса Эвра. (The Sun)



"Эвертон" близок к покупке 19-летнего нападающего "Чарльтона" Адемолы Лукмана за 10 миллионов фунтов. (BBC)



Харри Рэднапп хочет возглавить "Суонси" и пригласить в клуб Джона Терри с Фрэнком Лэмпардом. (The Telegraph)



"Суонси" нужен защитник КПР Стивен Колкер. (ESPN)



"Мидлсбро" близок к покупке нападающего "Астон Виллы" Руди Гестеда за 6.5 млн. фунтов. (The Guardian)



Другое



Боб Брэдли опасается, что его провал в "Суонси" закроет дорогу американским тренерам в Премьер-Лигу. (Daily Mail)



Президент "Суонси" Хью Дженкинс хочет видеть новым главным тренером команды Райана Гиггза. (Daily Star)



Однако Крис Коулмен — кандидат номер один на роль следующего тренера "Суонси". (The Guardian)



Наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри готов стать преемником Арсена Венгера в "Арсенале". (The Sun)



Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне, которого регулярно связывают с переездом в Премьер-Лигу, следующий сезон проведет в Мадриде. (AFP)



Голкипер "Сандерленда" Джордан Пикфорд может пропустить три месяца с травмой колена. (The Guardian)



Вингер "Юнайтед" Мемфис Депай был замечен с кальяном. (The Sun)



Полузащитник "Юнайтед" Генрих Мхитарян рассказал, что его идолами в юности были Эрик Кантона и Андрей Канчельскис. (Manchester Evening News)



Бывший нападающий "Юнайтед" и "Сити" Карлос Тевес перешел в "Шанхай Шеньхуа", где будет получать 615 тыс. фунтов в неделю. (The Guardian)



Ана Иванович, жена полузащитника "Юнайтед" Бастиана Швайнштайгера, завершила карьеру теннисистки. (Evening Standard)