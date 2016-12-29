Венгер предлагает клубам запретить "складировать" игроков

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер подверг критике политику "Челси" в отношении молодых игроков, которые вынуждены годами дожидаться своего шанса в аренде.

Как известно, в этом сезоне "Челси" обладает аж 38 игроками, которые выступают за другие клубы на правах аренды, тогда как "Арсенал" — лишь 13. Венгер находит это несправедливым и призывает футбольные власти отрегулировать эту сферу.



"Это одна из больших проблем современного футбола. Ты инвестируешь большие деньги в игроков, нам приходится тратить все больше и больше. Но в 20 лет обычно невозможно выручить больших денег за кого-либо из этих игроков, поэтому возникает рефлекс складировать их. Это неправильно".



"Если посмотреть на количество игроков в аренде, что происходит повсеместно, то понимаешь, что всю эту систему необходимо переосмыслить, и здесь существуют два решения".



"Первое заключается в том, чтобы продолжать развивать игроков. Второе — обезопасить свои инвестиции, что не является правильным, но является естественным рефлексом для клубов".



"Возможно, можно было бы разрешить некоторым клубам владеть клубом Лиги Один как дочерним клубом. Кроме того, сработал бы лимит на количество игроков, записанных на конкретный клуб".



"Сейчас юношеская система организована таким образом, что все лучшие игроки уходят в богатейшие клубы, где у них меньше шансов для развития. Нужно, чтобы система поровну распределяла лучших молодых игроков", — сообщил Венгер официальному журналу "Арсенала".