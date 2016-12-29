Клопп: "Коутиньо сделал следующий шаг"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что в уходящем году полузащитник Филиппе Коутиньо вывел свою игру на качественно новый уровень.

В этом сезоне 24-летний бразилец закрепился в качестве настоящего лидера команды Клоппа, отметившись пятью голами и пятью результативными передачами в 13 матчах Премьер-Лиги. Юрген считает, что Филиппе действительно сделал большой шаг в своем развитии.



"Да, он провел действительно хороший год. В 2016 он определенно сделал следующий шаг. Он стал очень стабилен. Думаю, наш игровой стиль очень хорошо ему подходит".



"Мы несколько раз разговаривали об этом. Конечно, учитывая мастерство Фила, каждый хочет отдавать ему мяч и ждать, пока произойдет нечто особенно. А затем ты думаешь: "О, нет, не бей снова". Но если бы я мог бить, как может он, тогда я бы постоянно пытался делать это. Я бы просыпался по утрам и просто бил бы по этому долбаному мячу у себя во дворе или вроде того. Он делает это выдающимся образом".



"Когда мы разговаривали об этом, я сказал ему, что он может больше нам помогать, а мы можем больше помогать ему, через простой пас выходя на более выгодные позиции, чтобы затем завершать комбинацию по-разному. Это очень помогло его развитию".



"На его плечи легла некоторая ответственность, но он смог играть более свободно от ожиданий и давления. Он сделал очень, очень большой шаг", — сообщил Клопп Liverpool Echo.