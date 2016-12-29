Заха откликнется на вызов из сборной Кот-д'Ивуара

Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха был включен в расширенную заявку сборной Кот-д'Ивуара для участия в Кубке Африки, а также заявил, что его идолом всегда был экс-нападающий "Челси" Дидье Дрогба.

На днях стало известно, что главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт провел встречу со своим бывшим подопечным по молодежной команде, уговаривая Заху не менять футбольную прописку и не ездить на Кубок Африки.



Новоиспеченный рулевой "Пэлас" Сэм Эллардайс, предшественник Саутгейта, также был заинтересован в том, чтобы Заха сражался за свой шанс в сборной Англии, ведь Кубок Африки рискует оставить "орлов" без ведущего игрока на несколько недель.



Однако уговоры Саутгейта и Эллардайса не подействовали — Заха, сыгравший два товарищеских матча за Англию, был включен в расширенную заявку ивуарийской сборной. По информации The Guardian, 24-летний Уилфрид откликнется на вызов из страны своего рождения сразу после матча против "Суонси" в следующий вторник.



Намеком на то, что Заха окончательно решил связать свое будущее с африканской сборной, является признание Уилфрида о своем восхищении соотечественником Дрогба.



"Он был буквально зверем. Защитники не могли сдержать его. Каким-то образом ему удавалось оторваться, извернуться и пробить по мячу. Он был игроком другого уровня", — цитирует Заху Evening Standard.



Добавим, что в заявку ивуарийцев также вошли защитники Ламин Коне из "Сандерленда", Эрик Байи из "Манчестер Юнайтед", а также нападающий "Стоука" Вильфрид Бони.