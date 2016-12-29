Азар считает нынешний "Челси" лучше того, что выиграл Премьер-Лигу в 2015

Полузащитник Эден Азар заявил, что нынешняя команда "Челси" лучше той, которая выиграла чемпионский титул Премьер-Лиги в сезоне 2014/15 под руководством Жозе Моуриньо.

Перестроившись на схему 3-4-3, "синие" выдали рекордную для своего клуба серию из 13 побед кряду в Премьер-Лиге. Подопечные Антонио Конте уверенно возглавляют таблицу, имея шесть очков преимущества над ближайшим преследователем.



По мнению бельгийского плеймейкера, сейчас "Челси" демонстрирует даже более качественную игру, нежели в позапрошлом сезоне, когда "синие" завоевали титул, а сам Эден был признан Игроком Года по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA).



"Да, лучше, потому что мы побеждаем почти в каждом матче! Мы полны уверенности. Мы стараемся делать нечто, что не делали в прошлом. Мы немало забиваем".



"Мы хорошо себя чувствуем, и мы полны уверенности в себе. Мы движемся матч а матчем и стараемся побеждать в каждом матче. Мы не переживаем насчет рекордов, но если мы можем творить историю этого клуба, то будем это делать. И не только историю "Челси", но и этой лиги. Это очень сложная лига, но мы стараемся побеждать в каждом матче".



"Сейчас наши конкуренты стараются изо всех сил, потому что они хотят занять наше место. Сейчас мы первые, и каждый хочет обыграть нас", — цитирует Азара Sky Sports.