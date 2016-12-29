Азар считает нынешний "Челси" лучше того, что выиграл Премьер-Лигу в 2015
Полузащитник Эден Азар заявил, что нынешняя команда "Челси" лучше той, которая выиграла чемпионский титул Премьер-Лиги в сезоне 2014/15 под руководством Жозе Моуриньо.
Перестроившись на схему 3-4-3, "синие" выдали рекордную для своего клуба серию из 13 побед кряду в Премьер-Лиге. Подопечные Антонио Конте уверенно возглавляют таблицу, имея шесть очков преимущества над ближайшим преследователем.
По мнению бельгийского плеймейкера, сейчас "Челси" демонстрирует даже более качественную игру, нежели в позапрошлом сезоне, когда "синие" завоевали титул, а сам Эден был признан Игроком Года по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA).
"Да, лучше, потому что мы побеждаем почти в каждом матче! Мы полны уверенности. Мы стараемся делать нечто, что не делали в прошлом. Мы немало забиваем".
"Мы хорошо себя чувствуем, и мы полны уверенности в себе. Мы движемся матч а матчем и стараемся побеждать в каждом матче. Мы не переживаем насчет рекордов, но если мы можем творить историю этого клуба, то будем это делать. И не только историю "Челси", но и этой лиги. Это очень сложная лига, но мы стараемся побеждать в каждом матче".
"Сейчас наши конкуренты стараются изо всех сил, потому что они хотят занять наше место. Сейчас мы первые, и каждый хочет обыграть нас", — цитирует Азара Sky Sports.
29.12.2016 08:00
Просмотров: 1129
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
http://fapl.ru/posts/44246/?c=1#c5731375
а этот макси-проф забавный
(ответить)
и самый титловый клуб МЮ
(ответить)
Запомните МЮ самый лучший знайте почему ?
1. МЮ считается самым популярным футбольным клубом в мире
2. Бренд
3. Богатый клуб
4. 75-спонсорский контракт
5. роскошный контракт с Adidas на 10 лет
6. Сеть фан-клубов включает более 200
7. 2-место Олд Траффорд после Уэмбли
(ответить)
тупой пенс, нынешный челси отскакивает. Уверен что еще облажаются сильно.
(ответить)
конечно же лучше. моуриньо то нет уже.
(ответить)
Неважно чего добьется Конте.
Хоть 38 побед подряд. Хоть 200 голов за сезон.
Его уволят как только начнется полоса неудач, его схему выкинут в помойку, Азар перейдет в Реал, а его самого просто забудут.
Челси никогда не станет великим клубом именно потому что он представляет из себя не футбольный клуб, а просто сборище профессионалов-наемников.
В этом сезоне желаю чемпионство именно Ливерпулю.
Ведь они заслуживают этого больше.
(ответить)
Только Контетопа сливать ненадо в след сезоне
(ответить)
просто везет и всё
(ответить)
small club ))),, нет история у челси , как МЮ ЛИВЕРПУЛЬ
(ответить)
ненавижу челси пенсы
(ответить)
12 а не 13
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий