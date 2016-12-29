Азар считает нынешний "Челси" лучше того, что выиграл Премьер-Лигу в 2015

Эден Азар Полузащитник Эден Азар заявил, что нынешняя команда "Челси" лучше той, которая выиграла чемпионский титул Премьер-Лиги в сезоне 2014/15 под руководством Жозе Моуриньо.

Перестроившись на схему 3-4-3, "синие" выдали рекордную для своего клуба серию из 13 побед кряду в Премьер-Лиге. Подопечные Антонио Конте уверенно возглавляют таблицу, имея шесть очков преимущества над ближайшим преследователем.

По мнению бельгийского плеймейкера, сейчас "Челси" демонстрирует даже более качественную игру, нежели в позапрошлом сезоне, когда "синие" завоевали титул, а сам Эден был признан Игроком Года по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA).

"Да, лучше, потому что мы побеждаем почти в каждом матче! Мы полны уверенности. Мы стараемся делать нечто, что не делали в прошлом. Мы немало забиваем".

"Мы хорошо себя чувствуем, и мы полны уверенности в себе. Мы движемся матч а матчем и стараемся побеждать в каждом матче. Мы не переживаем насчет рекордов, но если мы можем творить историю этого клуба, то будем это делать. И не только историю "Челси", но и этой лиги. Это очень сложная лига, но мы стараемся побеждать в каждом матче".

"Сейчас наши конкуренты стараются изо всех сил, потому что они хотят занять наше место. Сейчас мы первые, и каждый хочет обыграть нас", — цитирует Азара Sky Sports.


Метки Азар, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.12.2016 08:00

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Последние комментарии:




  1. budun 29.12.2016 09:00 # budun
    http://fapl.ru/posts/44246/?c=1#c5731375

    а этот макси-проф забавный

    (ответить)

  2. maxi-prof 29.12.2016 08:33 # maxi-prof
    и самый титловый клуб МЮ

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  3. maxi-prof 29.12.2016 08:32 # maxi-prof
    Запомните МЮ самый лучший знайте почему ?
    1. МЮ считается самым популярным футбольным клубом в мире
    2. Бренд
    3. Богатый клуб
    4. 75-спонсорский контракт
    5. роскошный контракт с Adidas на 10 лет
    6. Сеть фан-клубов включает более 200
    7. 2-место Олд Траффорд после Уэмбли

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  4. hateciteh11 29.12.2016 08:31 # hateciteh11
    тупой пенс, нынешный челси отскакивает. Уверен что еще облажаются сильно.

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  5. cresp1ks 29.12.2016 08:29 # cresp1ks
    конечно же лучше. моуриньо то нет уже.

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  6. jerry-maguire 29.12.2016 08:28 # jerry-maguire
    Неважно чего добьется Конте.
    Хоть 38 побед подряд. Хоть 200 голов за сезон.
    Его уволят как только начнется полоса неудач, его схему выкинут в помойку, Азар перейдет в Реал, а его самого просто забудут.
    Челси никогда не станет великим клубом именно потому что он представляет из себя не футбольный клуб, а просто сборище профессионалов-наемников.

    В этом сезоне желаю чемпионство именно Ливерпулю.
    Ведь они заслуживают этого больше.

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  7. conertop 29.12.2016 08:20 # conertop
    Только Контетопа сливать ненадо в след сезоне

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  8. maxi-prof 29.12.2016 08:14 # maxi-prof
    просто везет и всё

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  9. maxi-prof 29.12.2016 08:14 # maxi-prof
    small club ))),, нет история у челси , как МЮ ЛИВЕРПУЛЬ

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  10. maxi-prof 29.12.2016 08:13 # maxi-prof
    ненавижу челси пенсы

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  11. bahaktl 29.12.2016 08:05 # bahaktl
    12 а не 13

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