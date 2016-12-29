"Ливерпуль" готов сделать предложение по Окслейд-Чемберлену в январе

"Ливерпуль" присоединился к числу клубов, наблюдающих за ситуацией вокруг полузащитника "Арсенала" Алекса Окслейд-Чемберлена.

Как известно, у Окслейд-Чемберлена остается всего 18 месяцев по действующему контракту. В этом сезоне Алекс не имеет места в стартовом составе команды Арсена Венгера, еще ни разу не проведя на поле все 90 минут.



В сложившейся ситуации "канонирам" будет непросто продлить сотрудничество с 23-летним игроком сборной Англии, хотя Венгер и озвучил соответствующие планы ранее в декабре. Это может подтолкнуть клуб к продаже Алекса, но и сам Алекс может попроситься на выход.



По информации The Telegraph, Алекс все сильнее ощущает разочарование и и несправедливость. В этом сезоне Окслейд-Чемберлен забил шесть голов и отдал шесть результативных передач, но все равно не убедил своего тренера, что заслуживает места в основе.



Сообщается, что эта ситуация привлекла внимание целого ряда клубов — а теперь у "Ливерпуля". Наставник "красных" Юрген Клопп уверен, что Окслейд-Чемберену было бы интересно присоединиться ко своим партнерам по сборной Англии Джордану Хендерсону и Адаму Лаллане.



Ранее среди претендентов на Окслейд-Чемберлена пресса называла "Манчестер Сити", "Челси" и "Вест Хэм", но, скорее всего, именно "Ливерпуль" первым сделает свое предложение о покупке Алекса с возобновлением трансферного окна в январе.



Однако заполучить Алекса в январе "Ливерпулю" будет чрезвычайно сложно, и дело не только в том, что "красные" являются прямым конкурентом "Арсенала" по Премьер-Лиге. Также нельзя забывать и о том, что отношения двух клубов по-прежнему весьма холодны с тех пор, как "канониры" сделали издевательское предложение о покупке нападающего "красных" Луиса Суареса в 2013 году.