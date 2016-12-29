Данни Уэлбек тренируется в общей группе
Нападающий "Арсенала" Данни Уэлбек приступил к полноценным тренировкам, сделав очередной шаг на пути к своему возвращению на футбольное поле.
Напомним, 26-летний Уэлбек находится вне игры с мая, когда в матче против "Манчестер Сити" (2:2) он получил вторую серьезную травму колена за свою карьеру.
Однако сейчас восстановление экс-игрока "Манчестер Юнайтед" вышло на финишную прямую. Главный тренер Арсен Венгер обещал, что Данни приступит к тренировкам с полной нагрузкой еще на прошлой неделе, и вот накануне Уэлбек действительно был замечен в общей группе, которая готовится к дерби против "Кристал Пэлас" 1 января.
Естественно, что после почти восьми месяцев отсутствия Данни потребуется время, чтобы набрать форму, достаточную для участия в матчах Премьер-Лиги. Evening Standard называет срок в три-четыре недели, прежде чем Уэлбек сможет вернуться на поле.
29.12.2016 06:00
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Ах, да, это же Арсенал, значит всё нормально
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Он ещё жив?
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