"Тоттенхэм" разгромил "Саутгемптон"

Деле Алли "Тоттенхэм" сохранил одно очко отставания от топ-4 Премьер-Лиги благодаря крупной победе в гостях у "Саутгемптона" — 1:4.

У "святых" произошло четыре изменения относительно предыдущего матча. Шанс проявить себя получили Жозе Фонте, Ориоль Ромеу, Джеймс Уорд-Проуз и Стивен Дэвис.

После победы 2:1 над "Бернли" тренер "шпор" Маурисио Почеттино поменял лишь Харри Уинкса, вместо которого вышел Мусса Сиссоко.

Счет в матче на "Сент Мэри" был открыт уже на второй минуте. Уорд-Проуз навесил со штрафного в район дальней штанги, где Виргил Ван Дейк затесался меж Яна Вертонгена с Данни Роузом и прекрасно пробил головой — 1:0.

В дальнейшем хозяева отдали мяч сопернику, но при этом регулярно и довольно остро огрызались. Тем не менее, первый же серьезный момент у ворот Фрэйзера Форстера привел к ответному голу. На 19-й минуте Сиссоко выполнил прострел с правого фланга, а рикошет от Натана Редмонда не позволил Ван Дейку накрыть Деле Алли, который пробил головой практически в "девятку" — 1:1.

В остатке тайма "Тоттенхэм" уверенно контролировал игру, но реальных моментов не имел. Третьего удара в створ за матч пришлось ждать до 53-й минуты, когда Кристиана Эриксен подал угловой, а Харри Кейн сыграл на опережение и пробил головой под перекладину — 1:2.

А на 56-й минуте в игру уже вмешался рефери Майк Дин, который зафиксировал фол последней надежды в исполнении Редмонда на Алли. Вдобавок к удалению, "Саутгемптон" получил в свои ворота пенальти, однако Кейн пробил с 11-метровой отметки выше ворот.

Вдесятером "святым" пришлось очень тяжело — мяч у них совершенно не держался, хотя гости уже не давили, как прежде. "Тоттенхэм" действительно не лез вон из кожи, но практически не уходил с чужой половины поля, а на 71-й минуте Эриксен даже отметился попаданием в перекладину.

На 85-й минуте судьба матча была окончательно решена, когда появившийся на замену Сон Хен Мин убежал в прорыв и поразил дальний угол ворот Форстера — 1:3. Спустя еще пару минут Алли оформил заключительный гол, нанеся обводящий удар из пределов штрафной — 1:4.

Гол на второй минуте от Виргила Ван Дейка ничуть не смутил "Тоттенхэм", который быстро отыгрался, а затем и повел в счете. Большое влияние на ход матча оказал рефери Майк Дин, чье спорное решение удалить Натана Редмонда практически лишило "Саутгемптон" шансов на спасение.

"Саутгемптон" — "Тоттенхэм". Отчет о матче


Метки обзор матча, Премьер-Лига, Саутгемптон, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 29.12.2016 00:35

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Последние комментарии:




  1. dormidont 29.12.2016 01:42 # dormidont
    Годнейший трен звезд юэфцо:

    https://www.youtube.com/watch?v=_pgIbNp05tE

    (ответить)

  2. ssa 29.12.2016 01:11 # ssa
    Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп вспомнил из-за чего был продан в "Кристал Пэлас" форвард Кристиан Бентеке.
    "Очки были абсолютно сломаны. Я держал их в руках, они были в ужасном состоянии (смеётся)", - цитирует Клоппа Liverpool Echo.
    "Мои любимые очки сломал Кристиан Бентеке. Именно поэтому я ему в шутку сказал, что он будет продан (смеётся). Однако, Кристиан в итоге всё равно покинул наш клуб".

    Батя решил чутка пошутить, неплохо получилось. Местному пардеву надо поучиться шуткам у ТОПа)

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  3. dimon70 29.12.2016 01:10 # dimon70
    битва за 4е место продолжается?

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  4. doooooooo 29.12.2016 00:46 # doooooooo
    Онлайн Футбол. Англия. Премьер-лига. Саутгемптон - Тоттенхэм:
    Инд.тотал. Тоттенхэм (1.5) бол 2.55 Выиграло
    -6172

    Выплата: 15739 руб

    Изи катка

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  5. mdfjvnlabngmlas 29.12.2016 00:43 # mdfjvnlabngmlas
    на классе.

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  6. sausage 29.12.2016 00:42 # sausage
    Куман, Куман, ват зе ско?

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  7. skychnie-oboi 29.12.2016 00:42 # skychnie-oboi
    Просто
    6 18 33

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  8. gusto 29.12.2016 00:41 # gusto
    шпоры топари, чуть не обоссался от их игры. Писта пенсам.
    А пока послушайте адекватного человека

    https://www.youtube.com/watch?v=e45eufylcUc

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  9. role-playin 29.12.2016 00:39 # role-playin
    Скумы даже если 12 матч без поражений проведут все равно останутся шестыми. Топовые неудачники.

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  10. novenkiy-lfc 29.12.2016 00:39 # novenkiy-lfc
    норм по делу. пенсы на подхоже

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