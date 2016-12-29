"Тоттенхэм" разгромил "Саутгемптон"

"Тоттенхэм" сохранил одно очко отставания от топ-4 Премьер-Лиги благодаря крупной победе в гостях у "Саутгемптона" — 1:4.

У "святых" произошло четыре изменения относительно предыдущего матча. Шанс проявить себя получили Жозе Фонте, Ориоль Ромеу, Джеймс Уорд-Проуз и Стивен Дэвис.



После победы 2:1 над "Бернли" тренер "шпор" Маурисио Почеттино поменял лишь Харри Уинкса, вместо которого вышел Мусса Сиссоко.



Счет в матче на "Сент Мэри" был открыт уже на второй минуте. Уорд-Проуз навесил со штрафного в район дальней штанги, где Виргил Ван Дейк затесался меж Яна Вертонгена с Данни Роузом и прекрасно пробил головой — 1:0.



В дальнейшем хозяева отдали мяч сопернику, но при этом регулярно и довольно остро огрызались. Тем не менее, первый же серьезный момент у ворот Фрэйзера Форстера привел к ответному голу. На 19-й минуте Сиссоко выполнил прострел с правого фланга, а рикошет от Натана Редмонда не позволил Ван Дейку накрыть Деле Алли, который пробил головой практически в "девятку" — 1:1.



В остатке тайма "Тоттенхэм" уверенно контролировал игру, но реальных моментов не имел. Третьего удара в створ за матч пришлось ждать до 53-й минуты, когда Кристиана Эриксен подал угловой, а Харри Кейн сыграл на опережение и пробил головой под перекладину — 1:2.



А на 56-й минуте в игру уже вмешался рефери Майк Дин, который зафиксировал фол последней надежды в исполнении Редмонда на Алли. Вдобавок к удалению, "Саутгемптон" получил в свои ворота пенальти, однако Кейн пробил с 11-метровой отметки выше ворот.



Вдесятером "святым" пришлось очень тяжело — мяч у них совершенно не держался, хотя гости уже не давили, как прежде. "Тоттенхэм" действительно не лез вон из кожи, но практически не уходил с чужой половины поля, а на 71-й минуте Эриксен даже отметился попаданием в перекладину.



На 85-й минуте судьба матча была окончательно решена, когда появившийся на замену Сон Хен Мин убежал в прорыв и поразил дальний угол ворот Форстера — 1:3. Спустя еще пару минут Алли оформил заключительный гол, нанеся обводящий удар из пределов штрафной — 1:4.



Гол на второй минуте от Виргила Ван Дейка ничуть не смутил "Тоттенхэм", который быстро отыгрался, а затем и повел в счете. Большое влияние на ход матча оказал рефери Майк Дин, чье спорное решение удалить Натана Редмонда практически лишило "Саутгемптон" шансов на спасение.



"Саутгемптон" — "Тоттенхэм". Отчет о матче