Бакайоко не покинет "Монако" в январе

Полузащитник "Монако" Тьемуэ Бакайоко подтвердил, что мечтает выступать в Премьер-Лиге, но исключил свой переезд в Англию в январе.

В последние недели ходят упорные слухи о готовности "Челси" и "Манчестер Юнайтед" потратиться на Бакайоко, который в этом сезоне блестяще себя проявляет в матчах за "Монако" в Лиге 1 и Лиге Чемпионов.



22-летний француз не скрывает, что эти слухи ему льстят, однако он собирается отложить вопрос о смене клуба минимум до окончания сезона.



"Я хорошо провел первые шесть месяцев, но сезон еще не завершен. Я совершенно точно не покину "Монако" этой зимой. Я не хочу уходить".



"Конечно, Премьер-Лига является моей мечтой, но у меня нет причин уходить этой зимой. Прямо сейчас мои амбиции касаются двух вещей: стать чемпионами Франции и как можно дальше продвинуться в Лиге Чемпионов", — сообщил Бакайоко Eurosport.