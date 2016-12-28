Старридж: "Не падаю духом, когда остаюсь вне команды"

Даниэль Старридж Нападающий "Ливерпуля" Даниэль Старридж заверил, что у него нет претензий к главному тренеру Юргену Клоппу по поводу количества игрового времени.

Накануне вечером против "Стоука" (4:1) Даниэль забил свой первый гол в этом сезоне Премьер-Лиги. 27-летний Старридж появился на замену в самой концовке матча и уже спустя 56 секунд праздновал взятие ворот.

Из-за высокой конкуренции и собственных проблем со здоровьем Старридж не имеет места в стартовом составе "красных", что порождает различные слухи в преддверии зимнего трансферного окна. Однако у самого Даниэля нет никаких жалоб.

"Самое важное, чтобы я сохранял максимально позитивный настрой. В конце концов это командная игра. Каждый пригодится команде. Я меня нет никаких претензий или проблем по этому поводу".

"Я наслаждаюсь своей игрой, и когда получаю свои минуты, то стараюсь как можно лучше себя проявить. Я не падаю духом, когда остаюсь вне команды", — цитирует Старриджа Sky Sports.


Метки Ливерпуль, Старридж

Автор mihajlo   

Дата 28.12.2016 21:00

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  1. spartan 28.12.2016 21:10 # spartan
    норм колбасные адекватят.

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  2. melwood-lfc 28.12.2016 21:07 # melwood-lfc
    повзрослел
    ставит командные интересы выше своих

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  3. liverfun 28.12.2016 21:04 # liverfun
    заметно изменился за последний год

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  4. spartan 28.12.2016 21:01 # spartan
    лучший английский нап. оставлять

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