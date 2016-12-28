Старридж: "Не падаю духом, когда остаюсь вне команды"

Нападающий "Ливерпуля" Даниэль Старридж заверил, что у него нет претензий к главному тренеру Юргену Клоппу по поводу количества игрового времени.

Накануне вечером против "Стоука" (4:1) Даниэль забил свой первый гол в этом сезоне Премьер-Лиги. 27-летний Старридж появился на замену в самой концовке матча и уже спустя 56 секунд праздновал взятие ворот.



Из-за высокой конкуренции и собственных проблем со здоровьем Старридж не имеет места в стартовом составе "красных", что порождает различные слухи в преддверии зимнего трансферного окна. Однако у самого Даниэля нет никаких жалоб.



"Самое важное, чтобы я сохранял максимально позитивный настрой. В конце концов это командная игра. Каждый пригодится команде. Я меня нет никаких претензий или проблем по этому поводу".



"Я наслаждаюсь своей игрой, и когда получаю свои минуты, то стараюсь как можно лучше себя проявить. Я не падаю духом, когда остаюсь вне команды", — цитирует Старриджа Sky Sports.