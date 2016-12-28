Мартиаль обдумывает переход в "Севилью"

Антони Мартиаль Агент Филипп Ламболе, представляющий интересы вингера "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаля, заявил, что его клиент готов обсудить переход в "Севилью" на правах аренды.

Если в дебютном сезоне на "Олд Траффорд" Мартиаль 17 раз поразил ворота соперника, то под руководством Жозе Моуриньо француз довольствуется лишь местом на скамейке запасных. Ограниченная игровая практика немедленно отразилась на результативности Антони – всего 1 гол в рамках Премьер-Лиги.

Ранее Мартиаль не раз сетовал на сложившуюся ситуацию, намекнув на недоверие со стороны Моуриньо. В ответ португалец порекомендовал сохранять терпение и взять пример с Генриха Мхитаряна.

Судя по словам Ламболе, этот призыв не дошел до адресата: Антони не хочет просиживать штаны на скамейке и готов откликнуться на предложение главного тренера "Севильи" Хорхе Сампаоли.

"Мы всерьез изучаем этот вариант, ведь речь идет о большом клубе. "Севилья" занимает неплохие позиции в Ла Лиге, там работает отличный тренер. Прямо сейчас я не могу распространяться на эту тему", - сообщил Ламболе Le10sport.


Метки Манчестер Юнайтед, Мартиаль, Севилья

Автор foxmcfc   

Дата 28.12.2016 20:00

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  1. spartan 28.12.2016 20:57 # spartan
    ах ах ах

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  2. gay-fan-gunner 28.12.2016 20:27 # gay-fan-gunner
    самое интересное, что это дно которое ничего выдающегося не сделало в футболе, да и играет ниже среднего, всегда присутствует на обложках паков в фифе и заставках. Вот что значит пиар

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  3. rap-woiska 28.12.2016 20:17 # rap-woiska
    погба в следующем декабре будет думать над переходом в условный Сьон или Сент Этьен.

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  4. el-pistalero 28.12.2016 20:11 # el-pistalero
    Хто ита?!

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  5. vals1702 28.12.2016 20:06 # vals1702
    знал куда шел - теперь двигай в ПСЖ

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  6. faramir 28.12.2016 20:03 # faramir
    просто 80 лямов

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  7. chelsea-69 28.12.2016 20:01 # chelsea-69
    Легенда#хз

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