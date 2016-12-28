Мартиаль обдумывает переход в "Севилью"

Агент Филипп Ламболе, представляющий интересы вингера "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаля, заявил, что его клиент готов обсудить переход в "Севилью" на правах аренды.

Если в дебютном сезоне на "Олд Траффорд" Мартиаль 17 раз поразил ворота соперника, то под руководством Жозе Моуриньо француз довольствуется лишь местом на скамейке запасных. Ограниченная игровая практика немедленно отразилась на результативности Антони – всего 1 гол в рамках Премьер-Лиги.



Ранее Мартиаль не раз сетовал на сложившуюся ситуацию, намекнув на недоверие со стороны Моуриньо. В ответ португалец порекомендовал сохранять терпение и взять пример с Генриха Мхитаряна.



Судя по словам Ламболе, этот призыв не дошел до адресата: Антони не хочет просиживать штаны на скамейке и готов откликнуться на предложение главного тренера "Севильи" Хорхе Сампаоли.



"Мы всерьез изучаем этот вариант, ведь речь идет о большом клубе. "Севилья" занимает неплохие позиции в Ла Лиге, там работает отличный тренер. Прямо сейчас я не могу распространяться на эту тему", - сообщил Ламболе Le10sport.