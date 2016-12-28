Предложение "Челси" по Кесси отклонено
"Челси" получил отказ на свое предложение о покупке полузащитника "Аталанты" Франка Кесси.
Проведя прошлый сезон в аренде в "Чезене", в этой кампании Кесси получил свой шанс в "Аталанте" и им воспользовался сполна. 20-летний ивуариец закрепился в стартовом составе и забил шесть голов в 16 матчах, благодаря чему его команда сейчас занимает шестое место в Серии А.
Агент игрока Джордж Атангана подтвердил The Guardian, что "Челси" уже выдвинул свое предложение о покупке Франка, которого по манере игры сравнивают с соотечественником Яя Туре из "Манчестер Сити", однако от суммы в 25 миллионов евро (21 млн. фунтов) "Аталанта" отказалась, оценив свою восходящую звезду в 40 млн. евро (34 млн. фунтов).
На следующей неделе Атангана посетит Лондон и встретится с руководством клуба со "Стэмфорд Бридж", чтобы определиться с дальнейшими действиями.
"Существует большой интерес из Премьер-Лиги — со стороны "Ливерпуля", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Арсенала". На данном этапе я не могу сказать, сколько он будет стоить, но мы говорим об одном из лучших молодых игроков в мире. Для нас важнее всего чтобы это был правильный проект для него. Франк очень молод, поэтому мы должны быть очень бережны в отношении его развития".
"Челси" очень заинтересован, и это отличный клуб, но нам требуется время, чтобы рассмотреть все варианты. Наступает январь, и ему предстоит выступить за сборную Кот-д'Ивуара на Кубке Африки, поэтому я не собираюсь спешить", — сообщил Атангана.
Добавим, что интерес "Челси" к Кесси обусловлен продажей Оскара в "Шанхай СИПГ", а также вероятным уходом из клуба Джона Оби Микела в январе.
28.12.2016 19:00
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Когда Терри оскорбил Антона Фердинанда , он и подумать не мог , что все обернется вот так . Если так продолжится , скоро пенсов будут называть черными , а не синими . На секунду , представьте , что было бы , если Абрамович купил Кулибали , Мане и Погба ?!
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ему 20 лет?судя по морде лица,до пенсии осталось столько
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Именно таким я представляю всех пенсов фапла (как на фото)
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но то, что старый добрый нигерочелси камбэчит меня впирает. Обожал, когда наши нигеры корпусиной и физухой всех пиздели.
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слишком много афронигеров
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По видео просто зверь какой-то!
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Корпусом хорошо работает. Можно взять
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че за нонэйм еще? Как замена осраку тчоль?
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