Предложение "Челси" по Кесси отклонено

"Челси" получил отказ на свое предложение о покупке полузащитника "Аталанты" Франка Кесси.

Проведя прошлый сезон в аренде в "Чезене", в этой кампании Кесси получил свой шанс в "Аталанте" и им воспользовался сполна. 20-летний ивуариец закрепился в стартовом составе и забил шесть голов в 16 матчах, благодаря чему его команда сейчас занимает шестое место в Серии А.



Агент игрока Джордж Атангана подтвердил The Guardian, что "Челси" уже выдвинул свое предложение о покупке Франка, которого по манере игры сравнивают с соотечественником Яя Туре из "Манчестер Сити", однако от суммы в 25 миллионов евро (21 млн. фунтов) "Аталанта" отказалась, оценив свою восходящую звезду в 40 млн. евро (34 млн. фунтов).



На следующей неделе Атангана посетит Лондон и встретится с руководством клуба со "Стэмфорд Бридж", чтобы определиться с дальнейшими действиями.



"Существует большой интерес из Премьер-Лиги — со стороны "Ливерпуля", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Арсенала". На данном этапе я не могу сказать, сколько он будет стоить, но мы говорим об одном из лучших молодых игроков в мире. Для нас важнее всего чтобы это был правильный проект для него. Франк очень молод, поэтому мы должны быть очень бережны в отношении его развития".



"Челси" очень заинтересован, и это отличный клуб, но нам требуется время, чтобы рассмотреть все варианты. Наступает январь, и ему предстоит выступить за сборную Кот-д'Ивуара на Кубке Африки, поэтому я не собираюсь спешить", — сообщил Атангана.



Добавим, что интерес "Челси" к Кесси обусловлен продажей Оскара в "Шанхай СИПГ", а также вероятным уходом из клуба Джона Оби Микела в январе.



