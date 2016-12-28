Предложение "Челси" по Кесси отклонено

Франк Кесси "Челси" получил отказ на свое предложение о покупке полузащитника "Аталанты" Франка Кесси.

Проведя прошлый сезон в аренде в "Чезене", в этой кампании Кесси получил свой шанс в "Аталанте" и им воспользовался сполна. 20-летний ивуариец закрепился в стартовом составе и забил шесть голов в 16 матчах, благодаря чему его команда сейчас занимает шестое место в Серии А.

Агент игрока Джордж Атангана подтвердил The Guardian, что "Челси" уже выдвинул свое предложение о покупке Франка, которого по манере игры сравнивают с соотечественником Яя Туре из "Манчестер Сити", однако от суммы в 25 миллионов евро (21 млн. фунтов) "Аталанта" отказалась, оценив свою восходящую звезду в 40 млн. евро (34 млн. фунтов).

На следующей неделе Атангана посетит Лондон и встретится с руководством клуба со "Стэмфорд Бридж", чтобы определиться с дальнейшими действиями.

"Существует большой интерес из Премьер-Лиги — со стороны "Ливерпуля", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Арсенала". На данном этапе я не могу сказать, сколько он будет стоить, но мы говорим об одном из лучших молодых игроков в мире. Для нас важнее всего чтобы это был правильный проект для него. Франк очень молод, поэтому мы должны быть очень бережны в отношении его развития".

"Челси" очень заинтересован, и это отличный клуб, но нам требуется время, чтобы рассмотреть все варианты. Наступает январь, и ему предстоит выступить за сборную Кот-д'Ивуара на Кубке Африки, поэтому я не собираюсь спешить", — сообщил Атангана.

Добавим, что интерес "Челси" к Кесси обусловлен продажей Оскара в "Шанхай СИПГ", а также вероятным уходом из клуба Джона Оби Микела в январе.


Метки Аталанта, видео, Кесси, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.12.2016 19:00

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  1. halamadrid94 28.12.2016 19:35 # halamadrid94
    Когда Терри оскорбил Антона Фердинанда , он и подумать не мог , что все обернется вот так . Если так продолжится , скоро пенсов будут называть черными , а не синими . На секунду , представьте , что было бы , если Абрамович купил Кулибали , Мане и Погба ?!

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  2. dimon70 28.12.2016 19:30 # dimon70
    ему 20 лет?судя по морде лица,до пенсии осталось столько

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  3. el-pistalero 28.12.2016 19:23 # el-pistalero
    Именно таким я представляю всех пенсов фапла (как на фото)

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  4. gusto 28.12.2016 19:19 # gusto
    но то, что старый добрый нигерочелси камбэчит меня впирает. Обожал, когда наши нигеры корпусиной и физухой всех пиздели.

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  5. blacker19 28.12.2016 19:12 # blacker19
    слишком много афронигеров

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  6. akado 28.12.2016 19:11 # akado
    По видео просто зверь какой-то!

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  7. tsoyer 28.12.2016 19:11 # tsoyer
    Корпусом хорошо работает. Можно взять

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  8. gusto 28.12.2016 19:10 # gusto
    че за нонэйм еще? Как замена осраку тчоль?

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