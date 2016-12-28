Каррагер советует "Ливерпулю" подписать Харта в январе
Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер посоветовал главному тренеру "красных" Юргену Клоппу навсегда решить проблемы с вратарской позицией, пригласив в январе Джо Харта из "Манчестер Сити".
В домашнем поединке против "Стоука" накануне мерсисайдцы вновь пропустили из-за ошибки вратаря. На сей раз отличился Симон Миньоле, заменивший некоторое время назад нестабильного Лориса Кариуса.
По мнению Каррагера, вратарская проблема в "Ливерпуле" достигла такого масштаба, что Клоппу необходимо принять решительные меры. Выходом из ситуации, уверяет Джейми, может стать приобретение Харта, который текущий сезон проводит на правах аренды в "Торино".
"В "Ливерпуле" зреет вратарская проблема, и связана она не с отдельными игроками. Например, причина, по которой Кариус отправился на лавку заключается вовсе не в том, что Симон Миньоле выглядит лучше".
"Когда от вратаря "Ливерпуля" требуют спасений, они проваливаются. Да, можно пенять на плохую оборону, но порой от голкипера требуется что-то большее, нечто экстраординарное".
"Если бы кто-то сказал мне, что открывается трансферное окно, и вы можете выйти на "Манчестер Сити" и подписать Джо Харта, я бы сделал это. Если бы я был на месте Юргена Клоппа, я поступил бы именно так", - цитирует Каррагера Sky Sports.
28.12.2016 18:00
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