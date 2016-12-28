"Юнайтед" отказался от покупки Линделефа в январе

Виктор Линделеф "Манчестер Юнайтед" решил отказаться от дорогостоящей покупки центрального защитника "Бенфики" Виктора Линделефа в зимнее трансферное окно.

Согласно слухам в португальской и английской прессе, клуб с "Олд Траффорд" уже полностью согласовал приобретение соотечественника Златана Ибрагимовича и даже подготовил для Виктора футболку со 2-м игровым номером.

Однако авторитетному изданию BBC стало известно, что надежная игра связки Фила Джонса и Маркоса Рохо в последние недели убедила главного тренера "красных дьяволов" Жозе Моуриньо в том, что ему не нужен еще один центральный защитник — и уже тем более по цене в 38 миллионов фунтов, в которые оценивается 22-летний швед.

Помимо отлично себя проявляющей связки из англичанина и аргентинца, Моуриньо обладает Эриком Байи, Крисом Смоллингом и Дейли Блиндом, которые также способны сыграть в центре обороны.

Добавим, что сейчас "Юнайтед" не проигрывает уже на протяжении 11 матчей, и в девяти из них пару в центре обороны составляли Джонс и Рохо. Еще одна игра без поражения будет означать повторение рекордной серии "дьяволов" в эпоху после сэра Алекса Фергюсона.


Метки Бенфика, Линделеф, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 28.12.2016 17:00

Количество просмотров Просмотров: 1898

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. dragonishka 28.12.2016 18:08 # dragonishka
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  2. shearer1 28.12.2016 18:07 # shearer1
    А вот другой игрок на сегодня:
    83 Дриблинг
    83 Подкрутка
    76 Точн. штрафных
    77 Длинные пасы
    84 Владение мячом

    (ответить)

  3. one-keano 28.12.2016 18:04 # one-keano
    https://cdn.tribuna.com/fetch/?url=http%3A%2F%2Fi88.fastpic.ru%2Fbig%2F2016%2F1227%2Fa2%2F82c699541b6e37aadee39210545cc5a2.png

    https://cdn.tribuna.com/fetch/?url=http%3A%2F%2Fi88.fastpic.ru%2Fbig%2F2016%2F1227%2F13%2Fcf987d9e3322de4aa375142d70f08413.png

    МЮ чемпик кароч

    (ответить)

  4. shakur 28.12.2016 18:02 # shakur
    это не форум

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  5. one-keano 28.12.2016 17:59 # one-keano
    скоро новый куйплет, кто че собирается делать? я лично пойду к телке зависать на хате.

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  6. mane 28.12.2016 17:57 # mane
    Liverpool midfielder Georginio Wijnaldum has hinted the Merseyside club are close to signing Spartak Moscow winger Quincy Promes, according to the Express. Red's boss Jurgen Klopp is believed to be keen on securing the signing of Promes in January as Liverpool aim to win their first ever Premier League title and Wijnaldum's activity on social media seems to have confirmed this.

    ееее. 1 Мане хорошо - 2 лучше. всем пздц

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  7. ooaaaa 28.12.2016 17:52 # ooaaaa
    Alberto Moreno &#8207;@lfc18alberto
    Very very happy to get 100 appearance as red. Thank you very much to everyone. I'm RED

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  8. billy-talent 28.12.2016 17:51 # billy-talent
    Мистер форума - Астер
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    Главный мыслитель - все основные юзеры тут изображают деградантов, некого выделить
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    Приз зрительских симпатий -
    Цитата года - 24.04.2016 13:02 #
    mab

    представляю твое гнилое eбaло если Лестер не забьет сегодня Суонси, проcpeт на Олю Траффорд, а наши выиграют завтра и через неделю середняка, которому уже ничего не надо и выйдут на первое место
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  9. mane 28.12.2016 17:51 # mane
    только сасай Тоттенхэма спасет тур. вперед святошки

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  10. lfc-krr 28.12.2016 17:45 # lfc-krr
    бомжы теперь с такой хатой!
    В питере пить

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  11. faramir 28.12.2016 17:44 # faramir
    решили рофла

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  12. shearer1 28.12.2016 17:40 # shearer1
    Игрок который сыграет сегодня, может и не сыграть:
    67 Навесы
    44 Точность удара
    83 Точность игры головой
    75 Коротк. пасы
    52 Удары с лета
    Навык
    60 Дриблинг
    54 Подкрутка
    77 Точн. штрафных
    76 Длинные пасы
    68 Владение мячом
    Перемещение
    55 Разгон
    66 Скор. рывков
    56 Ловкость
    69 Реакция
    40 Баланс
    Мощность
    83 Сила удара
    71 Прыжки
    81 Выносливость
    84 Сила
    72 Дальние удары
    Настрой
    80 Напор
    79 Перехваты
    53 Выбор позиции
    66 Видение игры
    70 Пенальти
    78 Composure
    Защита
    76 Опека
    80 Обычный отбор
    81 Подкат

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  13. shearer1 28.12.2016 17:36 # shearer1
    Стата Линды Лёфа чё то слабовата. Вудворт увидел или чё?
    48 Навесы
    33 Точность удара
    78 Точность игры головой
    63 Коротк. пасы
    31 Удары с лета
    Навык
    59 Дриблинг
    35 Подкрутка
    36 Точн. штрафных
    58 Длинные пасы
    60 Владение мячом
    Перемещение
    63 Разгон
    67 Скор. рывков
    55 Ловкость
    75 Реакция
    47 Баланс
    Мощность
    61 Сила удара
    77 Прыжки
    71 Выносливость
    78 Сила
    47 Дальние удары
    Настрой
    77 Напор
    82 Перехваты
    43 Выбор позиции
    55 Видение игры
    55 Пенальти
    70 Composure
    Защита
    79 Опека
    79 Обычный отбор
    75 Подкат

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  14. gusto 28.12.2016 17:34 # gusto
    ребятки, а мю то в этом сезоне куда круче Арса.
    Судите сами, в очном матче арс благодаря жиру отскочил на последних минутах, а это -2 очка у мю, и +1 арсу. Забираем...и получаем у МЮ 35, у Арса 36. Идем дальше. Вспоминаем, как Арс отскочил благодаря абсолютно левой пенке в матче с сотоном, а это еще минут 2 очка, если бы судья не был дауном. Идем дальше, -2 очка в матче с Бернли, где гол был забит рукой! Это конкретно матчи, где арсенал не должен был побеждать, но судья помог. Итого реально у Арса ща должно было быть максимум 32 очка.
    МЮ же в свою очередь имел бы 35, если бы выиграл Арсенал. Но мы вспоминаем о матчах, где мю реально недосчитался очей ( матч со стоуком, бернли и вх на от, где вратари реально тащили, а это реально еще -6 очей). Так что представим, что в этих матчах вратари не показывали бы свою лучшую игру, и мы имеем 41 набранный пунк, и мю на 2-ом месте. Но хуй с ним, арсенал все же отскочил с мю, и отскочил по правилам, итого возвращаем 1 пункт арсу, и забираем 2 у мю, получаем 33 у арса, 39 у мю. МЮ ща набирает ход, и я вижу в мю реальную угрозу именно арсу за место в 4-ке. 4 очка - пшик.

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  15. el-pistalero 28.12.2016 17:31 # el-pistalero
    11 матчей не проигрывают
    вотэтада

    6. Муму 18 33

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  16. kingoflondon 28.12.2016 17:30 # kingoflondon
    ноулайферы, что будет когда закроется фапл? надеюсь вы суициднитесь.

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  17. shera27 28.12.2016 17:26 # shera27
    надо криса смольникова у скама забрать, чисто на подмену мустафи в кубках, а то зря на 6 строчке пацан болтается, так хоть с нами чемпионство увидит.

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  18. gerrard08 28.12.2016 17:21 # gerrard08
    Мистер форума - gusto
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    Цитата года - мю погбецо, скамы глинамесы

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  19. warham 28.12.2016 17:19 # warham
    Специально не купили, чтобы летом приобрести за 150 лямов.

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  20. electric 28.12.2016 17:18 # electric
    хоп хэй лалалэй
    где лемус где линдалей
    хоп хэй лалалэй
    грязный скам мочи попейПользователь получил предупреждение

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