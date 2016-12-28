"Юнайтед" отказался от покупки Линделефа в январе
"Манчестер Юнайтед" решил отказаться от дорогостоящей покупки центрального защитника "Бенфики" Виктора Линделефа в зимнее трансферное окно.
Согласно слухам в португальской и английской прессе, клуб с "Олд Траффорд" уже полностью согласовал приобретение соотечественника Златана Ибрагимовича и даже подготовил для Виктора футболку со 2-м игровым номером.
Однако авторитетному изданию BBC стало известно, что надежная игра связки Фила Джонса и Маркоса Рохо в последние недели убедила главного тренера "красных дьяволов" Жозе Моуриньо в том, что ему не нужен еще один центральный защитник — и уже тем более по цене в 38 миллионов фунтов, в которые оценивается 22-летний швед.
Помимо отлично себя проявляющей связки из англичанина и аргентинца, Моуриньо обладает Эриком Байи, Крисом Смоллингом и Дейли Блиндом, которые также способны сыграть в центре обороны.
Добавим, что сейчас "Юнайтед" не проигрывает уже на протяжении 11 матчей, и в девяти из них пару в центре обороны составляли Джонс и Рохо. Еще одна игра без поражения будет означать повторение рекордной серии "дьяволов" в эпоху после сэра Алекса Фергюсона.
28.12.2016 17:00
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А вот другой игрок на сегодня:
83 Дриблинг
83 Подкрутка
76 Точн. штрафных
77 Длинные пасы
84 Владение мячом
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https://cdn.tribuna.com/fetch/?url=http%3A%2F%2Fi88.fastpic.ru%2Fbig%2F2016%2F1227%2Fa2%2F82c699541b6e37aadee39210545cc5a2.png
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МЮ чемпик кароч
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это не форум
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скоро новый куйплет, кто че собирается делать? я лично пойду к телке зависать на хате.
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Liverpool midfielder Georginio Wijnaldum has hinted the Merseyside club are close to signing Spartak Moscow winger Quincy Promes, according to the Express. Red's boss Jurgen Klopp is believed to be keen on securing the signing of Promes in January as Liverpool aim to win their first ever Premier League title and Wijnaldum's activity on social media seems to have confirmed this.
ееее. 1 Мане хорошо - 2 лучше. всем пздц
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Alberto Moreno ‏@lfc18alberto
Very very happy to get 100 appearance as red. Thank you very much to everyone. I'm RED
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Мистер форума - Астер
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Главный мыслитель - все основные юзеры тут изображают деградантов, некого выделить
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Цитата года - 24.04.2016 13:02 #
mab
представляю твое гнилое eбaло если Лестер не забьет сегодня Суонси, проcpeт на Олю Траффорд, а наши выиграют завтра и через неделю середняка, которому уже ничего не надо и выйдут на первое место
(ответить)
(ответить)
только сасай Тоттенхэма спасет тур. вперед святошки
(ответить)
бомжы теперь с такой хатой!
В питере пить
(ответить)
решили рофла
(ответить)
Игрок который сыграет сегодня, может и не сыграть:
67 Навесы
44 Точность удара
83 Точность игры головой
75 Коротк. пасы
52 Удары с лета
Навык
60 Дриблинг
54 Подкрутка
77 Точн. штрафных
76 Длинные пасы
68 Владение мячом
Перемещение
55 Разгон
66 Скор. рывков
56 Ловкость
69 Реакция
40 Баланс
Мощность
83 Сила удара
71 Прыжки
81 Выносливость
84 Сила
72 Дальние удары
Настрой
80 Напор
79 Перехваты
53 Выбор позиции
66 Видение игры
70 Пенальти
78 Composure
Защита
76 Опека
80 Обычный отбор
81 Подкат
(ответить)
Стата Линды Лёфа чё то слабовата. Вудворт увидел или чё?
48 Навесы
33 Точность удара
78 Точность игры головой
63 Коротк. пасы
31 Удары с лета
Навык
59 Дриблинг
35 Подкрутка
36 Точн. штрафных
58 Длинные пасы
60 Владение мячом
Перемещение
63 Разгон
67 Скор. рывков
55 Ловкость
75 Реакция
47 Баланс
Мощность
61 Сила удара
77 Прыжки
71 Выносливость
78 Сила
47 Дальние удары
Настрой
77 Напор
82 Перехваты
43 Выбор позиции
55 Видение игры
55 Пенальти
70 Composure
Защита
79 Опека
79 Обычный отбор
75 Подкат
(ответить)
ребятки, а мю то в этом сезоне куда круче Арса.
Судите сами, в очном матче арс благодаря жиру отскочил на последних минутах, а это -2 очка у мю, и +1 арсу. Забираем...и получаем у МЮ 35, у Арса 36. Идем дальше. Вспоминаем, как Арс отскочил благодаря абсолютно левой пенке в матче с сотоном, а это еще минут 2 очка, если бы судья не был дауном. Идем дальше, -2 очка в матче с Бернли, где гол был забит рукой! Это конкретно матчи, где арсенал не должен был побеждать, но судья помог. Итого реально у Арса ща должно было быть максимум 32 очка.
МЮ же в свою очередь имел бы 35, если бы выиграл Арсенал. Но мы вспоминаем о матчах, где мю реально недосчитался очей ( матч со стоуком, бернли и вх на от, где вратари реально тащили, а это реально еще -6 очей). Так что представим, что в этих матчах вратари не показывали бы свою лучшую игру, и мы имеем 41 набранный пунк, и мю на 2-ом месте. Но хуй с ним, арсенал все же отскочил с мю, и отскочил по правилам, итого возвращаем 1 пункт арсу, и забираем 2 у мю, получаем 33 у арса, 39 у мю. МЮ ща набирает ход, и я вижу в мю реальную угрозу именно арсу за место в 4-ке. 4 очка - пшик.
(ответить)
11 матчей не проигрывают
вотэтада
6. Муму 18 33
(ответить)
ноулайферы, что будет когда закроется фапл? надеюсь вы суициднитесь.
(ответить)
надо криса смольникова у скама забрать, чисто на подмену мустафи в кубках, а то зря на 6 строчке пацан болтается, так хоть с нами чемпионство увидит.
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Заводила форума - густо
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Цитата года - мю погбецо, скамы глинамесы
(ответить)
Специально не купили, чтобы летом приобрести за 150 лямов.
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хоп хэй лалалэй
где лемус где линдалей
хоп хэй лалалэй
грязный скам мочи попей
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