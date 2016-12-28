"Юнайтед" отказался от покупки Линделефа в январе

"Манчестер Юнайтед" решил отказаться от дорогостоящей покупки центрального защитника "Бенфики" Виктора Линделефа в зимнее трансферное окно.

Согласно слухам в португальской и английской прессе, клуб с "Олд Траффорд" уже полностью согласовал приобретение соотечественника Златана Ибрагимовича и даже подготовил для Виктора футболку со 2-м игровым номером.



Однако авторитетному изданию BBC стало известно, что надежная игра связки Фила Джонса и Маркоса Рохо в последние недели убедила главного тренера "красных дьяволов" Жозе Моуриньо в том, что ему не нужен еще один центральный защитник — и уже тем более по цене в 38 миллионов фунтов, в которые оценивается 22-летний швед.



Помимо отлично себя проявляющей связки из англичанина и аргентинца, Моуриньо обладает Эриком Байи, Крисом Смоллингом и Дейли Блиндом, которые также способны сыграть в центре обороны.



Добавим, что сейчас "Юнайтед" не проигрывает уже на протяжении 11 матчей, и в девяти из них пару в центре обороны составляли Джонс и Рохо. Еще одна игра без поражения будет означать повторение рекордной серии "дьяволов" в эпоху после сэра Алекса Фергюсона.