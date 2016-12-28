Моуриньо: "Мартиалю стоит взять пример с Мхитаряна"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо призвал вингера Антони Мартиаля взять пример с партнера по команде Генриха Мхитаряна.

Несмотря на отсутствие игровой практики на старте сезона и явное недоверие со стороны Моуриньо, Мхитарян не высказывал своего недовольства в прессе, после чего сумел убедить португальца, что он необходим "красным дьяволам".



Мартиаль выбрал диаметрально противоположную модель поведения: француз уверял журналистов, что его "раздражает" пребывание на скамейке запасных, тем более что в прошлом сезоне он зарекомендовал себя одним из лидеров команды.



По мнению Жозе, Мартиалю стоит взять пример с Мхитаряна и набраться терпения. Только в таком случае Антони сможет вернуть расположение тренера, заверил Моуриньо.



"Каждый игрок в чем-то не похож на другого. У меня была в этом сезоне более сложная ситуация, чем с Мартиалем, — Мхитарян. Но Генрих вел себя очень открыто и позже осознал разницу между мной и другими тренерами, с которыми он работал".



"Разница между требованиями Премьер-Лиги, чемпионата Украины и даже Бундеслиги — совершенно иная философия игры. И он много работал. Не играл, но все равно много работал, чтобы достичь необходимого уровня".



"Что касается Антони, то он еще очень-очень молод, а люди почему-то забывают об этом. В прошлом сезоне "Манчестер Юнайтед" играл совершенно по-другому, а Мартиаль в основном действовал впереди. Команда пассивно владела мячом и пыталась создать ему пространство. В этом сезоне ему гораздо сложнее. Ему нужно время, чтобы адаптироваться и прибавить", - цитирует Моуриньо Daily Mirror.