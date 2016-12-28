18-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча среды

В среду 28 декабря поединком "Саутгемптон" — "Тоттенхэм" завершится 18-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

САУТГЕМПТОН — ТОТТЕНХЭМ 22:45 Онлайн-трансляция



После победы 1:3 над "Борнмутом" "Саутгемптон" имел 10 дней отдыха, что, возможно, даже чересчур, учитывая, что в насыщенный праздничный период важно оставаться в тонусе. "Сент Мэри" является до боли знакомым местом для главного тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, ведь именно здесь его английская карьера взяла резкий старт. Если "шпоры" желают остаться в числе претендентов на титул, то обязаны набирать все три очка против "святых", ведь остальные фавориты сезона победили в этом туре. В четырех последних выездах на "Сент Мэри" "Тоттенхэм" одержал три победы и еще раз добился ничьей.



После дисквалификации возвращается полузащитник "Саутгемптона" Ориоль Ромелу. Мэтт Таргетт, Йорди Класи и Чарли Остин травмированы.



"Тоттенхэм" снова может рассчитывать на ведущего защитника Тоби Алдервейрелда. Также оправился после болячек Данни Роуз, Мусса Дембеле и Винсент Янссен. Эрик Ламела все еще отсутствует.