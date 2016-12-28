18-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча среды
В среду 28 декабря поединком "Саутгемптон" — "Тоттенхэм" завершится 18-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.
САУТГЕМПТОН — ТОТТЕНХЭМ 22:45 Онлайн-трансляция
После победы 1:3 над "Борнмутом" "Саутгемптон" имел 10 дней отдыха, что, возможно, даже чересчур, учитывая, что в насыщенный праздничный период важно оставаться в тонусе. "Сент Мэри" является до боли знакомым местом для главного тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, ведь именно здесь его английская карьера взяла резкий старт. Если "шпоры" желают остаться в числе претендентов на титул, то обязаны набирать все три очка против "святых", ведь остальные фавориты сезона победили в этом туре. В четырех последних выездах на "Сент Мэри" "Тоттенхэм" одержал три победы и еще раз добился ничьей.
После дисквалификации возвращается полузащитник "Саутгемптона" Ориоль Ромелу. Мэтт Таргетт, Йорди Класи и Чарли Остин травмированы.
"Тоттенхэм" снова может рассчитывать на ведущего защитника Тоби Алдервейрелда. Также оправился после болячек Данни Роуз, Мусса Дембеле и Винсент Янссен. Эрик Ламела все еще отсутствует.
28.12.2016 15:15
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Последние комментарии:
Ну, Сотон, не подкачай!
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Низовой матч, тм пробивается на изи.
Можно скомпоновать в тм 2.5 и 1х за 2.40, благодаря традиционно сильному Сотону дома, который крайне редко уступает.
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Софяьн Буфаль.
Запомните это имя.
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интересный матч будет, сотон ща на ходу. петушки тоже должны прибавлять, чтоб иметь шанс на 4ку
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Саутгемптон в последнее время прибавил в обороне , а шпоры в атаке . Думая , будет ничья : 1-1
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