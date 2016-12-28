18-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча среды

Маурисио Почеттино В среду 28 декабря поединком "Саутгемптон" — "Тоттенхэм" завершится 18-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

САУТГЕМПТОН — ТОТТЕНХЭМ 22:45 Онлайн-трансляция

После победы 1:3 над "Борнмутом" "Саутгемптон" имел 10 дней отдыха, что, возможно, даже чересчур, учитывая, что в насыщенный праздничный период важно оставаться в тонусе. "Сент Мэри" является до боли знакомым местом для главного тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, ведь именно здесь его английская карьера взяла резкий старт. Если "шпоры" желают остаться в числе претендентов на титул, то обязаны набирать все три очка против "святых", ведь остальные фавориты сезона победили в этом туре. В четырех последних выездах на "Сент Мэри" "Тоттенхэм" одержал три победы и еще раз добился ничьей.

После дисквалификации возвращается полузащитник "Саутгемптона" Ориоль Ромелу. Мэтт Таргетт, Йорди Класи и Чарли Остин травмированы.

"Тоттенхэм" снова может рассчитывать на ведущего защитника Тоби Алдервейрелда. Также оправился после болячек Данни Роуз, Мусса Дембеле и Винсент Янссен. Эрик Ламела все еще отсутствует.


Метки анонс тура, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 28.12.2016 15:15

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Последние комментарии:




  1. udaff 28.12.2016 16:08 # udaff
    Ну, Сотон, не подкачай!

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  2. budun 28.12.2016 16:04 # budun
    Низовой матч, тм пробивается на изи.
    Можно скомпоновать в тм 2.5 и 1х за 2.40, благодаря традиционно сильному Сотону дома, который крайне редко уступает.

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  3. el-pistalero 28.12.2016 16:02 # el-pistalero
    Софяьн Буфаль.
    Запомните это имя.

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  4. liverfun 28.12.2016 15:36 # liverfun
    интересный матч будет, сотон ща на ходу. петушки тоже должны прибавлять, чтоб иметь шанс на 4ку

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  5. halamadrid94 28.12.2016 15:33 # halamadrid94
    Саутгемптон в последнее время прибавил в обороне , а шпоры в атаке . Думая , будет ничья : 1-1

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