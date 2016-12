Светская хроника за среду

"Манчестер Юнайтед" заплатит "Бенфике" 76 миллионов фунтов в январе. "Челси" сделал предложение по Франку Кесси. "Кристал Пэлас" купит Кирана Гиббса. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

"Манчестер Юнайтед" уже согласовал приобретение защитника "Бенфики" Виктора Линделефа стоимостью 38 миллионов фунтов и подтвердит этот трансфер с наступлением января. Также "красные дьяволы" продвигаются в переговорах о покупке одноклубника шведа Нелсона Семеду. (RTP)



Защитник Семеду тоже обойдется "Юнайтед" в 38 млн. фунтов. (Daily Star)



"Челси" предложил 21.3 млн. фунтов за полузащитника "Аталанты" Франка Кесси. (France Football)



"Челси" рассматривает кандидатуры Яна Облака из "Атлетико" и Джо Харта из "Манчестер Сити" на случай ухода Тибо Куртуа в "Реал" следующим летом. (AS)



"Рома" хочет арендовать 20-летнего полузащитника "Челси" Чарли Мусонду. (Sky Sports)



"Валенсия" готова приобрести полузащитника "Челси" Джона Оби Микела, а заодно подписать бывшего нападающего "Тоттенхэма" Эммануэля Адебайора, доступного свободным агентом. (Daily Express)



"Манчестер Сити" включился в борьбу за полузащитника "Севильи" Стивена Нзонзи, который также интересен "Челси". (Manchester Evening News)



"Сити" отправил своих юниоров Пабло Маффео и Анхелиньо в "Жирону" из второго испанского дивизиона. (Goal)



"Наполи" не будет препятствовать уходу нападающего Маноло Габбиадини в "Эвертон". (The Sun)



Первый приобретением "Кристал Пэлас" в январе может стать защитник "Арсенала" Киран Гиббс. (The Sun)



"Сандерленд" не отпустит нападающего Джермейна Дефо в "Кристал Пэлас". (The Sun)



ПСЖ готов отпустить полузащитника Хатема Бен Арфа в январе. (Newcastle Chronicle)



"Астон Вилла" отклонила предложение "Марселя" в 25 млн. фунтов о покупке защитника Жордана Амави. (The Guardian)



Нападающий "Борнмута" Каллум Уилсон привлек интерес "Ньюкасла". (The Sun)



Главный тренер "Халла" Майк Фелан пока не имеет представления, сколько средств ему будет выделено на зимнее трансферное окно. (Hull Daily Mail)



Другое



"Юнайтед" подготовил 2-й номер для Виктора Линделефа. (Daily Mirror)



Райан Гиггз — только второй фаворит на вакантный пост рулевого "Суонси". Валлийца обходит Юрген Клинсманн. (Daily Mail)



FA не накажет маскота "Уотфорда" за провокацию перед вингером "Кристал Пэлас" Уилфридом Захой. (The Telegraph)



Китайцы хотят переманить рефери Марка Клаттенбурга. (Daily Mirror)



Джейми Каррагер назвал полузащитника "Ливерпуля" Адама Лаллану лучшим английским игроком в Премьер-Лиге. (Squawka)