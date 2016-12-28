"Лестер" избежит наказания за маски-шоу в поддержку Варди

Джейми Варди FA не собирается применять дисциплинарные меры в отношении "Лестера", чьи болельщики нетрадиционным способом поддержали нападающего Джейми Варди на игре с "Эвертоном".

Напомним, что полторы недели назад Варди были дисквалифицирован FA на три матча Премьер-Лиги за удаление в гостевом поединке против "Стоука". Несмотря на то, что "лисы" пытались оспорить это решение, дисциплинарная комиссия осталась при своем мнении.

В попытке поддержать Джейми клуб с "Кинг-Пауэр" решился на необычный ход: к домашнему матчу против "Эвертона" на Boxing Day "Лестер" подготовил для своих болельщиков 30 тысяч масок с изображением игрока.

Как сообщает Daily Mail, FA не собирается наказывать чемпионов Премьер-Лиги за такой маскарад, который, впрочем, не помог их команде набрать даже одно очко – подопечные Клаудио Раньери уступили "ирискам" 0:2.



Метки FA, Варди, Лестер

Автор foxmcfc   

Дата 28.12.2016 14:00

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  1. karnivool 28.12.2016 15:00 # karnivool
    было бы это лицо урини, наказали бы!

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  2. halamadrid94 28.12.2016 14:26 # halamadrid94
    Конечно , не накажут . Англичанин же ведь . Другое дело латинос , как Суарес . Влепили бы клубу штраф

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  3. thierryhenry14 28.12.2016 14:20 # thierryhenry14
    Ну хоть в чемпионшип за это не перевели с потерей чемпионского титула.

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  4. blacker19 28.12.2016 14:04 # blacker19
    ну еще бы и за это наказывали..

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