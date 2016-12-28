"Лестер" избежит наказания за маски-шоу в поддержку Варди
FA не собирается применять дисциплинарные меры в отношении "Лестера", чьи болельщики нетрадиционным способом поддержали нападающего Джейми Варди на игре с "Эвертоном".
Напомним, что полторы недели назад Варди были дисквалифицирован FA на три матча Премьер-Лиги за удаление в гостевом поединке против "Стоука". Несмотря на то, что "лисы" пытались оспорить это решение, дисциплинарная комиссия осталась при своем мнении.
В попытке поддержать Джейми клуб с "Кинг-Пауэр" решился на необычный ход: к домашнему матчу против "Эвертона" на Boxing Day "Лестер" подготовил для своих болельщиков 30 тысяч масок с изображением игрока.
Как сообщает Daily Mail, FA не собирается наказывать чемпионов Премьер-Лиги за такой маскарад, который, впрочем, не помог их команде набрать даже одно очко – подопечные Клаудио Раньери уступили "ирискам" 0:2.
28.12.2016 14:00
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было бы это лицо урини, наказали бы!
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Конечно , не накажут . Англичанин же ведь . Другое дело латинос , как Суарес . Влепили бы клубу штраф
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Ну хоть в чемпионшип за это не перевели с потерей чемпионского титула.
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ну еще бы и за это наказывали..
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