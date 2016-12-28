"Лестер" избежит наказания за маски-шоу в поддержку Варди

FA не собирается применять дисциплинарные меры в отношении "Лестера", чьи болельщики нетрадиционным способом поддержали нападающего Джейми Варди на игре с "Эвертоном".

Напомним, что полторы недели назад Варди были дисквалифицирован FA на три матча Премьер-Лиги за удаление в гостевом поединке против "Стоука". Несмотря на то, что "лисы" пытались оспорить это решение, дисциплинарная комиссия осталась при своем мнении.



В попытке поддержать Джейми клуб с "Кинг-Пауэр" решился на необычный ход: к домашнему матчу против "Эвертона" на Boxing Day "Лестер" подготовил для своих болельщиков 30 тысяч масок с изображением игрока.



Как сообщает Daily Mail, FA не собирается наказывать чемпионов Премьер-Лиги за такой маскарад, который, впрочем, не помог их команде набрать даже одно очко – подопечные Клаудио Раньери уступили "ирискам" 0:2.