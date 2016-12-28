Клопп не хотел наказывать Фирмино

Роберто Фирмино и Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что даже не думал наказывать нападающего Роберто Фирмино за вождение в пьяном виде.

Напомним, что за несколько дней до поединка против "Стоука" бразилец попался пьяным за рулем. 25-летнему Фирмино было предложено пройти тест, который выявил повышенное содержание алкоголя в организме игрока.

Тем не менее, Клопп даже не думал отстранять Роберто от игры с "гончарами", в которой нападающий отметился победным голом. По словам Юргена, для него гораздо важнее то, как Фирмино работает на тренировках.

"Таких мыслей у меня не было. Роберто – лучший на тренировках, я не имею права не ставить его в состав. Без вариантов, сегодня он был великолепен", - приводит слова Клоппа Liverpool Echo.



Метки Клопп, Ливерпуль, Фирмино

Автор foxmcfc   

Дата 28.12.2016 13:00

Количество просмотров Просмотров: 738

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. arsenalekc 28.12.2016 13:07 # arsenalekc
    Клоп разве работает в ДПС??

    (ответить)

  2. gin 28.12.2016 13:03 # gin
    Сейчас игру в атаке у Ливерпуля трудно представить без Фирмино

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: