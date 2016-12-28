Клопп не хотел наказывать Фирмино

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что даже не думал наказывать нападающего Роберто Фирмино за вождение в пьяном виде.

Напомним, что за несколько дней до поединка против "Стоука" бразилец попался пьяным за рулем. 25-летнему Фирмино было предложено пройти тест, который выявил повышенное содержание алкоголя в организме игрока.



Тем не менее, Клопп даже не думал отстранять Роберто от игры с "гончарами", в которой нападающий отметился победным голом. По словам Юргена, для него гораздо важнее то, как Фирмино работает на тренировках.



"Таких мыслей у меня не было. Роберто – лучший на тренировках, я не имею права не ставить его в состав. Без вариантов, сегодня он был великолепен", - приводит слова Клоппа Liverpool Echo.