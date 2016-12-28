"Суонси" может обратить внимание на Коулмена и Гиггза

Вслед за увольнением Боба Брэдли английская пресса принялась сплетничать о том, кто может занять вакантный пост главного тренера "Суонси".

Напомним, накануне вечером "лебеди" официально подтвердили расставание с американским специалистом, под руководством которого команда выиграла семь матчей из 11 и опустилась на дно Премьер-Лиги.



По информации Daily Star, своей целью номер один боссы клуба с "Либерти" избрали Криса Коулмена, который является уроженцем Суонси, а минувшим летом достиг со сборной Уэльса полуфинальной стадии Евро-2016.



Однако валлийская Федерация футбола будет сражаться за своего тренера, который лишь минувшим летом заключил новый контракт. Поэтому "лебедям" непременно потребуются альтернативные варианты.



По информации Daily Mail, альтернативой Коулмену может стать Райан Гиггз, с которым "лебеди" уже вели переговоры этой осенью перед увольнением Франческо Гвидолина. Правда, тогда легенда "Манчестер Юнайтед" дал понять, что сам отказался от этой работы, потому что его не устроили амбиции "Суонси".



Среди прочих кандидатов пресса называет имена безработных Алана Пардью, Харри Рэднаппа, Франка Де Бура, а также Пола Клемента, ассистента Карло Анчелотти в "Баварии".