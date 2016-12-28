Раньери сможет потратить более 30 миллионов фунтов в январе

Наставник "Лестера" Клаудио Раньери получит более 30 миллионов фунтов на укрепление состава своей команды в январе.

Футболисты, благодаря которым клуб с "Кинг Пауэр" в прошлом сезоне завоевал чемпионской титул Премьер-Лиги, в этой кампании значительно сбавили обороты, вдобавок провалились большинство новичков, на приобретение которых "лисы" потратили свыше 60 млн. фунтов минувшим летом.



Такое положение вещей привело к тому, что в данный момент "Лестер" занимает 16-ю позицию в Премьер-Лиге и вынужден опасаться за свою прописку в элите. Вдобавок на носу Кубок Африки, который на несколько недель оставит Раньери без Даниэля Амарти, Рияда Махреза и Ислама Слимани.



В сложившейся ситуации владельцы клуба собираются поддержать Раньери, чтобы качественно укрепить состав команды в январе. Как сообщает The Telegraph, до недавних пор "лисы" внимательно следили за защитником "Бернли" Майклом Кином, но сейчас решили сосредоточиться на своих целях за рубежом.



Среди прочих, "Лестер" собирается обратить внимание на полузащитника "Спортинга" Адриена Силву, которым чемпионы Премьер-Лиги уже интересовались минувшим летом, но не смогли приобрести из-за внушительных отступных за игрока в размере 38 млн. фунтов.



Кроме того, "лисы" уже договорились о приобретении полузащитника "Генка" Уилфрида Ндиди. 20-летний нигериец, согласовавший условия контракта, обойдется "Лестеру" в 14 млн. фунтов.



Также ожидается, что в январе Раньери избавится от периферийных игроков вроде Джеффа Шлюппа и Леонардо Ульоа, благодаря чему получит дополнительные средства на поиск усиления.