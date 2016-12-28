Уилшир видит в "Челси" будущего чемпиона
Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир, который этот сезон проводит в аренде в "Борнмуте", считает, что в данный момент "Челси" больше других команд достоин чемпионского титула Премьер-Лиги.
В минувший понедельник Джек попробовал оказать услугу своему родному клубу, также участвующему в чемпионской гонке, но вместе с партнерами по "Борнмуту" не смог помешать "синим" одержать свою 12-ю победу кряду в Премьер-Лиге.
После поражения 3:0 на "Стэмфорд Бридж" 24-летний Уилшир выразил мнение, что другим претендентам на титул будет очень сложно догнать "синих".
"В данную минуту они выглядят как чемпионы. На мой взгляд, в данный момент они являются лучшей командой в лиге. Конечно, впереди еще длинный путь, и ты не можешь сказать, что они непременно выиграют лигу, но в данную минуту они выглядят сильнее всех".
"Они открыли для себя эту новую схему, которая им хорошо подходит. В любом случае, "Стэмфорд Бридж" всегда казался мне непростым местом для выезда. Я бывал здесь несколько раз с "Арсеналом", и мы выиграли лишь однажды. Они безжалостны, они знают свою работу и каждую неделю выходят на поле, лишь слегка меняя свой план на игру в зависимости от соперника. Думаю, это признак команды топ-уровня".
"Впереди еще длинный путь, но в данный момент они выглядят сильнейшей командой. Они начинают уходить в отрыв, который будет все сложнее сократить с течением месяцев", — цитирует Уилшира The Independent.
28.12.2016 10:00
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Последние комментарии:
"Стэмфорд Бридж" всегда казался мне страшным местом для выезда. Я бывал здесь несколько раз с "Арсеаналом", и мы проиграли 6-0 однажды. Они безжалостны, они знают свою работу и каждый раз выходят на поле, чтобы покарать покерят, меняя свой план на игру в зависимости от соперника. Думаю, это признак будущего Чемпиона Англии".
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А Вилшер то не стекляный (с) Арсен Венгерович меняет профессию
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Чемпионство Челси - вопрос уже решенный.
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Капитан очевидность прямо наш Джек воробей
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