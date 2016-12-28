Уилшир видит в "Челси" будущего чемпиона

Джек Уилшир Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир, который этот сезон проводит в аренде в "Борнмуте", считает, что в данный момент "Челси" больше других команд достоин чемпионского титула Премьер-Лиги.

В минувший понедельник Джек попробовал оказать услугу своему родному клубу, также участвующему в чемпионской гонке, но вместе с партнерами по "Борнмуту" не смог помешать "синим" одержать свою 12-ю победу кряду в Премьер-Лиге.

После поражения 3:0 на "Стэмфорд Бридж" 24-летний Уилшир выразил мнение, что другим претендентам на титул будет очень сложно догнать "синих".

"В данную минуту они выглядят как чемпионы. На мой взгляд, в данный момент они являются лучшей командой в лиге. Конечно, впереди еще длинный путь, и ты не можешь сказать, что они непременно выиграют лигу, но в данную минуту они выглядят сильнее всех".

"Они открыли для себя эту новую схему, которая им хорошо подходит. В любом случае, "Стэмфорд Бридж" всегда казался мне непростым местом для выезда. Я бывал здесь несколько раз с "Арсеналом", и мы выиграли лишь однажды. Они безжалостны, они знают свою работу и каждую неделю выходят на поле, лишь слегка меняя свой план на игру в зависимости от соперника. Думаю, это признак команды топ-уровня".

"Впереди еще длинный путь, но в данный момент они выглядят сильнейшей командой. Они начинают уходить в отрыв, который будет все сложнее сократить с течением месяцев", — цитирует Уилшира The Independent.


Метки Борнмут, Премьер-Лига, Уилшир, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.12.2016 10:00

Количество просмотров Просмотров: 702

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  1. karnivool 28.12.2016 10:13 # karnivool
    "Стэмфорд Бридж" всегда казался мне страшным местом для выезда. Я бывал здесь несколько раз с "Арсеаналом", и мы проиграли 6-0 однажды. Они безжалостны, они знают свою работу и каждый раз выходят на поле, чтобы покарать покерят, меняя свой план на игру в зависимости от соперника. Думаю, это признак будущего Чемпиона Англии".

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  2. bluebload 28.12.2016 10:12 # bluebload
    А Вилшер то не стекляный (с) Арсен Венгерович меняет профессию

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  3. narkoman 28.12.2016 10:01 # narkoman
    Чемпионство Челси - вопрос уже решенный.

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  4. felixok 28.12.2016 10:01 # felixok
    Капитан очевидность прямо наш Джек воробей

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