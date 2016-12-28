"Юнайтед" готов потратиться на Нелсона Семеду

Помимо Виктора Линделефа, "Манчестер Юнайтед" хочет приобрести и его партнера по обороне "Спортинга" Нелсона Семеду.

По слухам, "красные дьяволы" уже согласовали трансфер Линделефа стоимостью 38 миллионов фунтов и подтвердят покупку центрального защитника сборной Швеции с наступлением января.



Однако Daily Mirror утверждает, что одновременно "Юнайтед" готов потратиться и на правого защитника Семеду. Трансфер 23-летнего игрока сборной Португалии оценивается в 35 млн. фунтов.



"Бенфика", пробившаяся в плей-офф Лиги Чемпионов, совсем не хотела бы лишиться двух ведущих защитников посреди сезона, поэтому с приобретением Семеду "дьяволам", вероятно, придется подождать до лета.



Добавим, что в данный момент у главного тренера "Юнайтед" Жозе Моуриньо практически нет альтернативы Антонио Валенсии справа в обороне. Однако эквадорцу уже 31 год, и номинально он все-таки является вингером.