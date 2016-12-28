Жиру готов заключить новый контракт с "Арсеналом"

Нападающий "Арсенала" Оливье Жиру подтвердил, что он близок к новому контракту со своим клубом.

Нынешний сезон непросто складывается для 30-летнего француза. Задержавшись на Евро-2016 и вернувшись после сдвинутого отпуска, Оливье обнаружил, что теперь основным нападающим команды Арсена Венгера является Алексис Санчес.



На протяжении нескольких месяцев Жиру был вынужден довольствоваться появлениями на замену или стартами во второстепенных турнирах. Впервые Оливье вышел с первых минут в рамках Премьер-Лиги лишь на матч против "Вест Бромвича" на Boxing Day, забив единственный гол.



Этот гол, к слову, стал всего лишь шестым для Жиру в этом сезоне. Венгер тут же использовал этот повод, чтобы похвалить своего подопечного и назвать того "бойцом". Судя по всему, Оливье не видит большой проблемы в своей ситуации и готов связать свое будущее с "Арсеналом".



"Я немного поздно вернулся с Евро, что пошло на пользу моему организму, ведь я смог отдохнуть. Однако это не было полезно лично для меня, потому что команда выступала хорошо и впереди успешно действовал другой нападающий".



"Этот сезон складывается сложно, ведь вдобавок я еще пропустил полтора месяца с травмой. Так что это было непросто. Я не хочу слишком много говорить о себе, но в понедельник был важный день для меня. Это был переломный момент и для команды, ведь если бы мы не выиграли, то оказались бы в беде".



"Когда ты не в команде, важно сохранять высокую концентрацию. Важно продолжать упорно работать. Пару раз я разговаривал с боссом, и он объяснил мне, почему до сих пор я не так много играл".



"Но футбол очень переменчив, и ты всегда должен быть сосредоточен, ожидая, когда придет твое время. Люди говорят, что я уже подписал новый контракт. Это неправда, но, возможно, скоро случится", — цитирует Жиру Sky Sports.