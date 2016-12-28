Клаттенбург признан лучшим рефери в мире

Англичанин Марк Клаттенбург, обслуживающий матчи Премьер-Лиги, был признан лучшим футбольным рефери в мире.

Уходящий год получился выдающимся для 41-летнего Клаттенбурга, которому была доверена честь обслуживать финалы Кубка Англии, Лиги Чемпионов и Евро-2016. По поводу двух последних финалов Марк даже сделал себе татуировку на руке.



Работа Клаттенбурга, уроженца пригорода Ньюкасла, была высоко оценена мировым сообществом, и накануне на престижной церемонии Globe Soccer Awards, проходящей в Дубае, Марк получил награду как лучшему футбольному арбитру, сообщает Daily Mirror.