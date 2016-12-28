Клаттенбург признан лучшим рефери в мире

Марк Клаттенбург Англичанин Марк Клаттенбург, обслуживающий матчи Премьер-Лиги, был признан лучшим футбольным рефери в мире.

Уходящий год получился выдающимся для 41-летнего Клаттенбурга, которому была доверена честь обслуживать финалы Кубка Англии, Лиги Чемпионов и Евро-2016. По поводу двух последних финалов Марк даже сделал себе татуировку на руке.

Работа Клаттенбурга, уроженца пригорода Ньюкасла, была высоко оценена мировым сообществом, и накануне на престижной церемонии Globe Soccer Awards, проходящей в Дубае, Марк получил награду как лучшему футбольному арбитру, сообщает Daily Mirror.


Метки Клаттенбург, награды, рефери

Автор mihajlo   

Дата 28.12.2016 07:00

Количество просмотров Просмотров: 457

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Последние комментарии:




  1. infamous 28.12.2016 07:26 # infamous
    мировое сообщество это кто? болельщики Маню?

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  2. infamous 28.12.2016 07:24 # infamous
    скорее худший судья в мире, самый некомпетентный в своем деле

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  3. ars4ever 28.12.2016 07:06 # ars4ever
    "уроженца пригорода Ньюкасла", Ливерпуля что ли?

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  4. tigerpool 28.12.2016 07:02 # tigerpool
    за шейхов работает

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