Моуриньо считает Погба лучшим полузащитником в мире

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо назвал своего подопечного Поля Погба лучшим полузащитником в мире.

Чтобы вернуть своего бывшего юниора из "Ювентуса", минувшим летом "красным дьяволам" пришлось выложить рекордные для мирового футбола 89 миллионов фунтов.



Свою карьеру в Манчестере Поль возобновил неубедительно. 23-летнему французу потребовалось несколько месяцев на адаптацию, но в последние недели Погба очень хорош, раскрывшись в роли лидера команды Моуриньо.



Как признается Жозе, он был уверен, что Поль заиграет в Англии. Моуриньо надеется на дальнейший прогресс своего подопечного и на то, что Погба будет бороться за самую престижную индивидуальную награду в футболе.



"Премьер-Лига очень сложна. Когда ты три-четыре года выступал в Италии и затем приезжаешь в Премьер-Лигу, то оказывается в совершенно другом мире".



"Он хорошо справляется, он справляется более чем хорошо. Его эволюция очевидна. Поэтому я представляю, что следующий сезон Поль проведет на высшем уровне".



"В данный момент ты не можешь выиграть "Золотой мяч", если не являешься бомбардиром. Но если это восприятие изменится, Поль сможет выиграть эту награду, потому что Поль не бомбардир".



"Поль — полузащитник, который будет забивать все больше и больше голов, потому что я думаю, у него хорошие качества, чтобы забивать голы. На мой взгляд, Поль — лучший полузащитник в мире. Конечно, он молод, он все еще может прибавить, он хочет прибавить, и так даже лучше", — сообщил Моуриньо телеканалу SFR.