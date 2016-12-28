Клопп назвал "необычным" присутствие Гвардиолы на "Энфилде"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал присутствие своего коллеги из "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы на "Энфилде" во время матча "красных" против "Стоука".

Во вторник вечером Гвардиола стал свидетелем того, как "Ливерпуль" отпраздновал волевую победу над "гончарами" (4:1) и подтвердил свой статус самой результативной команды этого сезона Премьер-Лиги.



Присутствие испанского тренера на "Энфилде" было неслучайным, ведь уже в следующем матче — 31 декабря — "Сити" отправится в гости к "красным". Клопп находится в предвкушении этого противостояния с конкурентом по чемпионской гонке.



"Это будет большой матч. Для обеих команд. Я слышал, Пеп Гвардиола присутствовал на стадионе сегодня вечером. Я не уверен, много ли матчей своих соперников он посмотрел за последние недели, так что это первый признак того, что матч будет особенным. Мы уже находимся в его предвкушении".



"Это будет сложный матч для обеих команд, но захватывающий, а лучше всего то, что пройдет он на "Энфилде". Я уже в предвкушении. "Сити" — невероятно хорошая команда, но и мы не так плохи, так что это будет славный матч".



"Это необычно, что Гвардиола был на стадионе. Я сам неоднократно делал это в прошлом, но теперь это непросто, потому что такое мероприятие превращается в сессию автографов, а не в просмотр матча. Возможно, он ничего не увидел. Надеюсь, рядом не было службы безопасности, и Пеп без передышки раздавал автографы!"



"Матч состоится 31 декабря, и что бы я ни сказал, это не обеспечит нам победу. Но, возможно, я бы мог сказать некоторые вещи, которые бы усложнили нам задачу, поэтому лучше я закрою рот!" — цитирует Клоппа официальный веб-сайт "Ливерпуля".