"Суонси" уволил Боба Брэдли

"Суонси" официально объявил об увольнении Боба Брэдли, который провел на посту главного тренера "лебедей" лишь 85 дней и сыграл 11 матчей.

Напомним, неудачное начало сезона заставило валлийский клуб указать на дверь Франческо Гвидолину. Одновременно с увольнением итальянца "Суонси" назначил на его место Брэдли. Это произошло 3 октября.



Уже тогда казалось, что это весьма авантюрное назначение, ведь Брэдли не имеет серьезного опыта работы на клубном уровне, а своих основных успехов достиг со сборными.



Действительно, при американском тренере ситуация на "Либерти" лишь усугубилась. Под руководством 58-летнего Брэдли "лебеди" проиграли семь матчей из 11, пропустив в них 29 голов и опустившись на дно турнирной таблицы Премьер-Лиги.



До поры до времени акционеры "Суонси" поддерживали соотечественника и были готовы выделить тому средства на январские трансферы, однако растущее недовольство фанатов не оставило боссам клуба выбора.



Таким образом, теперь "лебеди" начинают поиски нового главного тренера, а к домашнему матчу против "Борнмута" в канун Нового года команду будут готовить Алан Кертис и Пол Уильямс.



"Нам жаль, что мы расстаемся с Бобом после столь короткого периода времени. К сожалению, у нас не сложилось так, как было запланировано, и мы почувствовали, что нам необходимы перемены в преддверии второй половины сезона Премьер-Лиги", — сообщил президент клуба Хью Дженкинс.