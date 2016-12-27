"Суонси" уволил Боба Брэдли

Боб Брэдли "Суонси" официально объявил об увольнении Боба Брэдли, который провел на посту главного тренера "лебедей" лишь 85 дней и сыграл 11 матчей.

Напомним, неудачное начало сезона заставило валлийский клуб указать на дверь Франческо Гвидолину. Одновременно с увольнением итальянца "Суонси" назначил на его место Брэдли. Это произошло 3 октября.

Уже тогда казалось, что это весьма авантюрное назначение, ведь Брэдли не имеет серьезного опыта работы на клубном уровне, а своих основных успехов достиг со сборными.

Действительно, при американском тренере ситуация на "Либерти" лишь усугубилась. Под руководством 58-летнего Брэдли "лебеди" проиграли семь матчей из 11, пропустив в них 29 голов и опустившись на дно турнирной таблицы Премьер-Лиги.

До поры до времени акционеры "Суонси" поддерживали соотечественника и были готовы выделить тому средства на январские трансферы, однако растущее недовольство фанатов не оставило боссам клуба выбора.

Таким образом, теперь "лебеди" начинают поиски нового главного тренера, а к домашнему матчу против "Борнмута" в канун Нового года команду будут готовить Алан Кертис и Пол Уильямс.

"Нам жаль, что мы расстаемся с Бобом после столь короткого периода времени. К сожалению, у нас не сложилось так, как было запланировано, и мы почувствовали, что нам необходимы перемены в преддверии второй половины сезона Премьер-Лиги", — сообщил президент клуба Хью Дженкинс.


Метки Брэдли, Суонси, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 27.12.2016 22:30

Количество просмотров Просмотров: 1367

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Последние комментарии:




  1. desower 27.12.2016 23:41 # desower
    И зачем Монка уволили, поторопились.

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  2. sausage 27.12.2016 23:06 # sausage
    Посмешили конечно.

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  3. farot 27.12.2016 22:59 # farot
    Засиделись в АПЛ. Пора обратно в чш.

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  4. selta 27.12.2016 22:56 # selta
    В чемпионшип однозначно. Надо пройти очищение как ньюкасл, авось поможет, а так лебеди выглядят совершенно безнадежно.

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  5. dentinho 27.12.2016 22:53 # dentinho
    Пардью, твой выход!

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  6. el-pistalero 27.12.2016 22:41 # el-pistalero
    На выход питары неблагодарные. Не хуй было увольнят Князя Гвидона

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  7. gerrard08 27.12.2016 22:40 # gerrard08
    Го Слуцкого

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  8. boookmaker 27.12.2016 22:39 # boookmaker
    изначально было понятно что он физрук, Суонси блять найдите нормального уже тренера!

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  9. gerrard08 27.12.2016 22:39 # gerrard08
    Мда. А говорил он что не хуже Клоппа

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  10. zhanik7 27.12.2016 22:37 # zhanik7
    берите Гиггза! как раз Скоулз на подходе с лицухой ему в помощь!

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  11. liverfun 27.12.2016 22:34 # liverfun
    вот это в голос. пусть вылетают с такой политикой руководства

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  12. danik9 27.12.2016 22:32 # danik9
    Как раз Пардью освободился, думаю сможет поднять лебедей до 17 места как минимум! Надо брать пока горячий

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