"Суонси" уволил Боба Брэдли
"Суонси" официально объявил об увольнении Боба Брэдли, который провел на посту главного тренера "лебедей" лишь 85 дней и сыграл 11 матчей.
Напомним, неудачное начало сезона заставило валлийский клуб указать на дверь Франческо Гвидолину. Одновременно с увольнением итальянца "Суонси" назначил на его место Брэдли. Это произошло 3 октября.
Уже тогда казалось, что это весьма авантюрное назначение, ведь Брэдли не имеет серьезного опыта работы на клубном уровне, а своих основных успехов достиг со сборными.
Действительно, при американском тренере ситуация на "Либерти" лишь усугубилась. Под руководством 58-летнего Брэдли "лебеди" проиграли семь матчей из 11, пропустив в них 29 голов и опустившись на дно турнирной таблицы Премьер-Лиги.
До поры до времени акционеры "Суонси" поддерживали соотечественника и были готовы выделить тому средства на январские трансферы, однако растущее недовольство фанатов не оставило боссам клуба выбора.
Таким образом, теперь "лебеди" начинают поиски нового главного тренера, а к домашнему матчу против "Борнмута" в канун Нового года команду будут готовить Алан Кертис и Пол Уильямс.
"Нам жаль, что мы расстаемся с Бобом после столь короткого периода времени. К сожалению, у нас не сложилось так, как было запланировано, и мы почувствовали, что нам необходимы перемены в преддверии второй половины сезона Премьер-Лиги", — сообщил президент клуба Хью Дженкинс.
27.12.2016 22:30
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И зачем Монка уволили, поторопились.
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Посмешили конечно.
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Засиделись в АПЛ. Пора обратно в чш.
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В чемпионшип однозначно. Надо пройти очищение как ньюкасл, авось поможет, а так лебеди выглядят совершенно безнадежно.
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Пардью, твой выход!
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На выход питары неблагодарные. Не хуй было увольнят Князя Гвидона
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Го Слуцкого
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изначально было понятно что он физрук, Суонси блять найдите нормального уже тренера!
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Мда. А говорил он что не хуже Клоппа
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берите Гиггза! как раз Скоулз на подходе с лицухой ему в помощь!
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вот это в голос. пусть вылетают с такой политикой руководства
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Как раз Пардью освободился, думаю сможет поднять лебедей до 17 места как минимум! Надо брать пока горячий
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