"Ливерпуль" разгромил "Стоук" и продолжает преследовать "Челси"

Отпраздновав волевую победу над "Стоуком" со счетом 4:1, "Ливерпуль" остался в роли главного преследователя лидирующего в Премьер-Лиге "Челси".

Симон Миньоле сохранил место в воротах "красных". Юрген Клопп выпустил тех же 11 игроков, что и на дерби против "Эвертона".



Впервые с апреля в заявку "гончаров" попал Ибрагим Афеллай, расположившись в запасе. Место в старте нашлось для экс-игроков "Ливерпуля" Глена Джонсона, Джо Аллена и Питера Крауча.



Хозяева владели подавляющим территориальным преимуществом в начальной стадии матча, но атаковали чересчур академично и моментов не имели.



"Стоук" был вынужден сосредоточиться на обороне, но на 12-й минуте дождался своего первого шанса уколоть соперника. Во второй волне атаки Эрик Питерс выполнил навес с левого фланга, а Джонатан Уолтерс сыграл на опережение и подставил голову, пробив через руку Миньоле — 0:1.



Спустя шесть минут гости едва не удвоили счет. Джо Аллен прекрасно разобрался с несколькими бывшими одноклубниками и нанес удар со средней дистанции, однако Миньоле ногой отразил мяч.



"Ливерпуль" впервые приблизился ко взятию ворот лишь на 24-й минуте, когда Роберто Фирмино наносил удар со считанных метров, но вставший на линии Крауч подстраховал своего голкипера и избавил "гончаров" от верного гола.



И хотя "Стоук" был надежен в обороне и регулярно огрызался, "красные" не опускали руки. И на 35-й минуте хозяева были вознаграждены за старание, наконец, проведя быструю комбинацию. Садио Мане с правого фланга прострелил в центр штрафной, где Адам Лаллана пробросил мяч вперед, а затем пробил в ближний практически с нулевого угла — 1:1.



Ответный гол значительно придал "Ливерпулю" уверенности. Подопечные Клоппа еще смелее пошли вперед, заперев гостей на их половине поля. И на 44-й минуте случился третий в матче гол. Джеймс Милнер с подступов к штрафной сделал передачу внутрь на Фирмино, а тот подработал мяч и неотразимо пробил с касанием обеих штанг — 2:1.



Во втором тайме "красные" продолжили прессовать соперника, который по-прежнему не поднимал головы. Гол назревал, и на 59-й минуте Жанелли Имбула в борьбе с Мане отправил мяч в собственные ворота — 3:1.



Избиение "гончаров" продолжилось на 70-й минуте, когда Райан Шаукросс неосмотрительно отбросил мяч назад, а едва появившийся на замену Даниэль Старридж совершил перехват, обыграл голкипера и поразил пустые ворота — 4:1.



На этом мучения гостей закончились — "Ливерпуль", наконец, насытился.



"Ливерпуль" тяжело вкатывался в матч и даже пропустил быстрый гол. Однако "красные" достаточно скоро ответили своим результативным ударом, после чего игра шла как по маслу — "Стоук" уже не показывал зубы и был справедливо разгромлен.



"Ливерпуль" — "Стоук". Отчет о матче