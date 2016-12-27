"Ливерпуль" разгромил "Стоук" и продолжает преследовать "Челси"
Отпраздновав волевую победу над "Стоуком" со счетом 4:1, "Ливерпуль" остался в роли главного преследователя лидирующего в Премьер-Лиге "Челси".
Симон Миньоле сохранил место в воротах "красных". Юрген Клопп выпустил тех же 11 игроков, что и на дерби против "Эвертона".
Впервые с апреля в заявку "гончаров" попал Ибрагим Афеллай, расположившись в запасе. Место в старте нашлось для экс-игроков "Ливерпуля" Глена Джонсона, Джо Аллена и Питера Крауча.
Хозяева владели подавляющим территориальным преимуществом в начальной стадии матча, но атаковали чересчур академично и моментов не имели.
"Стоук" был вынужден сосредоточиться на обороне, но на 12-й минуте дождался своего первого шанса уколоть соперника. Во второй волне атаки Эрик Питерс выполнил навес с левого фланга, а Джонатан Уолтерс сыграл на опережение и подставил голову, пробив через руку Миньоле — 0:1.
Спустя шесть минут гости едва не удвоили счет. Джо Аллен прекрасно разобрался с несколькими бывшими одноклубниками и нанес удар со средней дистанции, однако Миньоле ногой отразил мяч.
"Ливерпуль" впервые приблизился ко взятию ворот лишь на 24-й минуте, когда Роберто Фирмино наносил удар со считанных метров, но вставший на линии Крауч подстраховал своего голкипера и избавил "гончаров" от верного гола.
И хотя "Стоук" был надежен в обороне и регулярно огрызался, "красные" не опускали руки. И на 35-й минуте хозяева были вознаграждены за старание, наконец, проведя быструю комбинацию. Садио Мане с правого фланга прострелил в центр штрафной, где Адам Лаллана пробросил мяч вперед, а затем пробил в ближний практически с нулевого угла — 1:1.
Ответный гол значительно придал "Ливерпулю" уверенности. Подопечные Клоппа еще смелее пошли вперед, заперев гостей на их половине поля. И на 44-й минуте случился третий в матче гол. Джеймс Милнер с подступов к штрафной сделал передачу внутрь на Фирмино, а тот подработал мяч и неотразимо пробил с касанием обеих штанг — 2:1.
Во втором тайме "красные" продолжили прессовать соперника, который по-прежнему не поднимал головы. Гол назревал, и на 59-й минуте Жанелли Имбула в борьбе с Мане отправил мяч в собственные ворота — 3:1.
Избиение "гончаров" продолжилось на 70-й минуте, когда Райан Шаукросс неосмотрительно отбросил мяч назад, а едва появившийся на замену Даниэль Старридж совершил перехват, обыграл голкипера и поразил пустые ворота — 4:1.
На этом мучения гостей закончились — "Ливерпуль", наконец, насытился.
"Ливерпуль" тяжело вкатывался в матч и даже пропустил быстрый гол. Однако "красные" достаточно скоро ответили своим результативным ударом, после чего игра шла как по маслу — "Стоук" уже не показывал зубы и был справедливо разгромлен.
"Ливерпуль" — "Стоук". Отчет о матче
27.12.2016 22:10
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Последние комментарии:
Голевые передачи в 2016 году:
James Milner (10)
Alexis Sánchez (9)
David Silva (8)
Mesut Özil (6)
Eden Hazard (2)
норм обоссал их
(ответить)
Колбасники серьёзно думают, что если ушёл чирорт, то сам клуб перестал быть перджом и трамплином, и им чё то светит
(ответить)
Принцесса Лея умерла. Рип красоточка
(ответить)
По мне, так попасть в зону ЛЧ и выиграть из двух кубков одну, уже норм. А если и с Челси поборемся за чемп, то это очь приятный бонус, не говоря уже о победе.
(ответить)
Хоп хей лалалей!
Удачи пулю пожелал и он на изи раскатал ))
Всех с победой! инва.
(ответить)
На послематчевой пресс-конференции посвященной прошедшему турниру UFC Fight Night 59 Дана заявил, что в его планы входит организовать титульный бой между Макгрегором и кмс по спорту.
заслуживает титульник больше Хабиба
(ответить)
на дворе боксин дэй, а они задницы рвут чтобы побольше забить, типичный клопп. на днях будут унижены королями манчестера
(ответить)
3 отскока и автогол
Норм наверно бомбит фапля
(ответить)
Там Свонсей уволили Воландеморта.
Азазазаз
Гарри Поттер снова победил!!!
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нассали в рот всем хейтеркам
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Гвардиола весь испуганный ша едет домой чтобы напиться
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кстати, вейналдум очень хорошо сыграл. понравилось как за все мячи цеплялся. хорошая у него техника приема. удар бы подправить и скорость мышления увеличить, а то они с хендерсоном местами жестко тормозят.
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После 0-1 далбичи думали что ЛФК развалится и еле еле докатить ничейку.
В и тоге 2 просранных часа жизни(ноулаферов) - и полон рот золотистой.
Шикарный тур.
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Бля. А так-то лфк календарный чемпик..!
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Надеюсь каждый ребёнок пенсов будет лаять на лампочки и болеть дцп.
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Ливерпуль хорош для чемпионата, но в лч думаю рановато, скамейки нет и игра слишком энергозатратная, попадут в лч, и в следующем сезоне опять в середину таблицы просядут
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Немного впечатлений по игре. Перепасовка точная и быстрая, перемещения активные, но не хватает взаимопонимания. В желании делать все быстро не замечают друг друга. Несколько хороших возможностей сыграть на открытого игрока упустили. Вейналдум как-то не вписывается, подтормаживает. Проходы по флангам не частые. Как-то тяготеют к центру вингеры. Милнер более-менее стремился по бровке двигаться. Мане вообще в угол не желает бежать, за что вовремя от ЮК и получил выговор. Лучшие Хендерсон и Лаллана. При потере мяча и широкой атаке СС терялись, при подборах СС как-то чаще был на нужном месте. Взаимодействие надо улучшать, а для этого, думается, в хаотичности и частоте смены позиций игроков атаки надо поубавить. Впрочем, это я уже умничаю. Отличный матч!
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классно колбаску на тему договорняка собрали, изи просто)
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мигнолет даун канеш
надеюсь летом свалит
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Фото зачет
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