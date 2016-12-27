"Ливерпуль" разгромил "Стоук" и продолжает преследовать "Челси"

Роберто Фирмино и Адам Лаллана Отпраздновав волевую победу над "Стоуком" со счетом 4:1, "Ливерпуль" остался в роли главного преследователя лидирующего в Премьер-Лиге "Челси".

Симон Миньоле сохранил место в воротах "красных". Юрген Клопп выпустил тех же 11 игроков, что и на дерби против "Эвертона".

Впервые с апреля в заявку "гончаров" попал Ибрагим Афеллай, расположившись в запасе. Место в старте нашлось для экс-игроков "Ливерпуля" Глена Джонсона, Джо Аллена и Питера Крауча.

Хозяева владели подавляющим территориальным преимуществом в начальной стадии матча, но атаковали чересчур академично и моментов не имели.

"Стоук" был вынужден сосредоточиться на обороне, но на 12-й минуте дождался своего первого шанса уколоть соперника. Во второй волне атаки Эрик Питерс выполнил навес с левого фланга, а Джонатан Уолтерс сыграл на опережение и подставил голову, пробив через руку Миньоле — 0:1.

Спустя шесть минут гости едва не удвоили счет. Джо Аллен прекрасно разобрался с несколькими бывшими одноклубниками и нанес удар со средней дистанции, однако Миньоле ногой отразил мяч.

"Ливерпуль" впервые приблизился ко взятию ворот лишь на 24-й минуте, когда Роберто Фирмино наносил удар со считанных метров, но вставший на линии Крауч подстраховал своего голкипера и избавил "гончаров" от верного гола.

И хотя "Стоук" был надежен в обороне и регулярно огрызался, "красные" не опускали руки. И на 35-й минуте хозяева были вознаграждены за старание, наконец, проведя быструю комбинацию. Садио Мане с правого фланга прострелил в центр штрафной, где Адам Лаллана пробросил мяч вперед, а затем пробил в ближний практически с нулевого угла — 1:1.

Ответный гол значительно придал "Ливерпулю" уверенности. Подопечные Клоппа еще смелее пошли вперед, заперев гостей на их половине поля. И на 44-й минуте случился третий в матче гол. Джеймс Милнер с подступов к штрафной сделал передачу внутрь на Фирмино, а тот подработал мяч и неотразимо пробил с касанием обеих штанг — 2:1.

Во втором тайме "красные" продолжили прессовать соперника, который по-прежнему не поднимал головы. Гол назревал, и на 59-й минуте Жанелли Имбула в борьбе с Мане отправил мяч в собственные ворота — 3:1.

Избиение "гончаров" продолжилось на 70-й минуте, когда Райан Шаукросс неосмотрительно отбросил мяч назад, а едва появившийся на замену Даниэль Старридж совершил перехват, обыграл голкипера и поразил пустые ворота — 4:1.

На этом мучения гостей закончились — "Ливерпуль", наконец, насытился.

"Ливерпуль" тяжело вкатывался в матч и даже пропустил быстрый гол. Однако "красные" достаточно скоро ответили своим результативным ударом, после чего игра шла как по маслу — "Стоук" уже не показывал зубы и был справедливо разгромлен.

"Ливерпуль" — "Стоук". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига, Стоук

Автор mihajlo   

Дата 27.12.2016 22:10

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Последние комментарии:




  1. kos9k 27.12.2016 23:28 # kos9k
    Голевые передачи в 2016 году:

    James Milner (10)
    Alexis S&#225;nchez (9)
    David Silva (8)
    Mesut &#214;zil (6)
    Eden Hazard (2)

    норм обоссал их

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  2. mihajlo-fan 27.12.2016 23:20 # mihajlo-fan
    Колбасники серьёзно думают, что если ушёл чирорт, то сам клуб перестал быть перджом и трамплином, и им чё то светит

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  3. terrann 27.12.2016 23:11 # terrann
    Принцесса Лея умерла. Рип красоточка

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  4. beatles-red 27.12.2016 22:44 # beatles-red
    По мне, так попасть в зону ЛЧ и выиграть из двух кубков одну, уже норм. А если и с Челси поборемся за чемп, то это очь приятный бонус, не говоря уже о победе.

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  5. calvin-harris 27.12.2016 22:43 # calvin-harris
    Хоп хей лалалей!
    Удачи пулю пожелал и он на изи раскатал ))
    Всех с победой! инва.

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  6. tottenham63 27.12.2016 22:39 # tottenham63
    На послематчевой пресс-конференции посвященной прошедшему турниру UFC Fight Night 59 Дана заявил, что в его планы входит организовать титульный бой между Макгрегором и кмс по спорту.

    заслуживает титульник больше Хабиба

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  7. shera27 27.12.2016 22:37 # shera27
    на дворе боксин дэй, а они задницы рвут чтобы побольше забить, типичный клопп. на днях будут унижены королями манчестера

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  8. moneymaker 27.12.2016 22:36 # moneymaker
    3 отскока и автогол

    Норм наверно бомбит фапля

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  9. el-pistalero 27.12.2016 22:36 # el-pistalero
    Там Свонсей уволили Воландеморта.

    Азазазаз
    Гарри Поттер снова победил!!!

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  10. blackdreamer 27.12.2016 22:36 # blackdreamer
    нассали в рот всем хейтеркам

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  11. livski-89 27.12.2016 22:35 # livski-89
    Гвардиола весь испуганный ша едет домой чтобы напиться

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  12. liverfun 27.12.2016 22:30 # liverfun
    кстати, вейналдум очень хорошо сыграл. понравилось как за все мячи цеплялся. хорошая у него техника приема. удар бы подправить и скорость мышления увеличить, а то они с хендерсоном местами жестко тормозят.

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  13. skychnie-oboi 27.12.2016 22:30 # skychnie-oboi
    После 0-1 далбичи думали что ЛФК развалится и еле еле докатить ничейку.

    В и тоге 2 просранных часа жизни(ноулаферов) - и полон рот золотистой.
    Шикарный тур.

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  14. gerrard08 27.12.2016 22:29 # gerrard08
    Бля. А так-то лфк календарный чемпик..!

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  15. rap-woiska 27.12.2016 22:27 # rap-woiska
    Надеюсь каждый ребёнок пенсов будет лаять на лампочки и болеть дцп.

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  16. selta 27.12.2016 22:27 # selta
    Ливерпуль хорош для чемпионата, но в лч думаю рановато, скамейки нет и игра слишком энергозатратная, попадут в лч, и в следующем сезоне опять в середину таблицы просядут

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  17. akadam 27.12.2016 22:26 # akadam
    Немного впечатлений по игре. Перепасовка точная и быстрая, перемещения активные, но не хватает взаимопонимания. В желании делать все быстро не замечают друг друга. Несколько хороших возможностей сыграть на открытого игрока упустили. Вейналдум как-то не вписывается, подтормаживает. Проходы по флангам не частые. Как-то тяготеют к центру вингеры. Милнер более-менее стремился по бровке двигаться. Мане вообще в угол не желает бежать, за что вовремя от ЮК и получил выговор. Лучшие Хендерсон и Лаллана. При потере мяча и широкой атаке СС терялись, при подборах СС как-то чаще был на нужном месте. Взаимодействие надо улучшать, а для этого, думается, в хаотичности и частоте смены позиций игроков атаки надо поубавить. Впрочем, это я уже умничаю. Отличный матч!

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  18. iroquez 27.12.2016 22:23 # iroquez
    классно колбаску на тему договорняка собрали, изи просто)

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  19. melwood-lfc 27.12.2016 22:22 # melwood-lfc
    мигнолет даун канеш
    надеюсь летом свалит

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  20. mototroller 27.12.2016 22:22 # mototroller
    Фото зачет

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